En una entrevista sobre la guerra de Gaza, Francisco, el Papa, no hace malabarismos de equidistancia. El Papa sí toma partido, pero no por un contendiente en concreto, sino por las personas que sufren las consecuencias de la guerra. A diario habla con el párroco de Gaza, y esa perspectiva condiciona todo su discurso. De particular interés resulta en la entrevista la explicación de por qué Francisco se opone a definir qué es una guerra "justa". Una cosa, advierte, es reconocer el derecho a la legítima defensa de quien está siendo agredido, pero es fácil traspasar la línea y caer en un discurso legitimador de las guerras, “que siempre son malas". Es el problema muchas veces de ciertos posicionamientos maniqueístas.



Quien toma acríticamente partido por uno de los bandos suele ser incapaz de ver el sufrimiento de la población, al menos la del otro bando. Desnudada la guerra de ideología, sin embargo, solo queda muerte y destrucción. Es ahí donde quiere poner el foco el Papa en un conflicto que dura ya demasiado y exige, de una vez, voluntad por alcanzar una solución estable.