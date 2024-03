El zapatero prodigioso y su linaje

Érase una vez un país que, después de una larga travesía por el autoritarismo y la falta de derechos políticos de casi cuarenta años, logró, con gran esfuerzo y enormes dosis de buena voluntad, ponerse de acuerdo en crear una democracia sin revolución, sin revanchas y sin sangre: mediante el perdón y la concordia. Dicha democracia se sustentó en una Constitución refrendada por el pueblo con una mayoría abrumadora en el año 1978, siendo que la nación se refundó como Estado en una monarquía parlamentaria abierta y equiparable a cualquier democracia liberal avanzada, si bien no exenta de problemas, de tensiones y de errores de juventud y de inocencia, cuyas consecuencias se verían más adelante. Se trataba de una democracia descentralizada, federal, podría decirse, que, olvidándose de las deslealtades históricas del pasado de ventajistas y oportunistas contrastados, confiaba mansamente en la honradez de sus herederos, de quienes ostentan con orgullo la traición, el egoísmo, la ilegalidad, el despotismo y la extralimitación, enarbolando una libertad falsaria como reacción a una opresión fingida.

De este modo, este país democrático iba creciendo en derechos y prosperidad, mas no en sabiduría, dejando hacer a los conspiradores en sus feudos, mirando para otro lado, mientras estos, como la lluvia fina, iban horadando el sistema y trufándolo de abusos, atropellos e ilegalidades consentidas, por un lado, y de horribles asesinatos terroristas, por otro. Y, así, transcurrieron los años, no exentos de penurias, pero con ilusión. Hasta que un fatídico día de marzo del año 2004, unos malvados foráneos (según dicen las crónicas) sin conciencia atentaron brutalmente en su capital, asesinando a casi doscientas personas e hiriendo a más de dos mil. La conmoción fue enorme y, como consecuencia, el desconcierto y el temor generalizados, junto a la turbación, la torpeza y el desbarajuste del Gobierno y el partido que lo sustentaba —centrado en las inminentes elecciones generales, donde todo apuntaba a una renovación del mandato—, abrieron la puerta a los carroñeros de turno, siempre dispuestos a despedazar al débil, para mayor gloria de la especie. Pasaron los días, y sin haberse iniciado prácticamente el duelo, el pueblo, decaído, dolorido y moralmente derrotado, acudió a las urnas, dando la oportunidad de gobernar a quien parecía previamente que no la tenía.

Así, llegó al Gobierno un zapatero prodigioso, que pronto se convertiría en zapatera y zapatere, tres en uno, en una y en une, por mor de la igualdad, la igualdada y la igualdade. Zapatero, zapatera, zapatere, adalid, adalida y adalide de la libertad, la libertada y el libertado redefinió las relaciones, los relacionos y las relacionas internacionales del país, la paísa y le paíse y llevó a todas, todos y todes, a través de la senda, el sendo y le sende de la justicia, el justicio y le justicie social y reparadora del pasado y le pasade, a una pasada histórica que llamó ley de memoria democrática, que condujo al pueblo y a le pueble, a la Puebla, donde se reúnen progresistas, progresistos y progresistes para decir a los demás, las demás y les demases cómo deben ser para olvidar lo que fueron, procurando destruir el sentimiento, la sentimienta y le sentimiente de nación, naciona o nacione. Y no solo eso, esa y ese, sino que creó una alianza, alianzo y alianze de civilizacionas, civilizacionos y civilizaciones, que llevó a todas, todos y todes a ser hombres, hombras, hombros y clavículas (perdón, me he liado) a ser completamente irrelevantes y sospechosos a ojos de sus tradicionales aliados, aliadas y aliades, que, por entonces, no formaban parte de la progrosfera, progrosfero o progrosfere.

El zapatero, zapatera, zapatere prodigioso, prodigiosa y prodigiose, además, acordó, no acordándose del pasado y del pasade, otra pasada: conceder naturaleza, naturalezo y naturaleze política, político y polítique a los otrora terroristos asesinos, terroristas asesinas y terroristes asesines autóctonos, autóctonas y autóctones, sin necesidad, necesidada ni necesidade de arrepentimiento, arrepentimienta o arrepentimiente, siempre que dejaran de asesinar. De manera tal que, cual florecillas, florecillos y florecilles en un prado, una prada y une prade tras la lluvia, el lluvio y le lluvie, nacieron para la paz los Arnaldos, las Arnaldas y les Arnaldes y, para

la mejora, el mejoro y le mejore intelectual del país, de la paísa y de le paíse, las Leires, los Leiros y les Leires, así como las Vivianas, los Vivianos y les Vivanes. Pero al pobre zapatero, zapatera y zapatere prodigioso, prodigiosa y prodigiose no se le daba bien sumar y multiplicar, solo restar y dividir —y eso que, en dos tardes, dos tardas y dos tardos se le puso al día, al dío y el díu—. Así que tuvo que convocar elecciones, eleccionas y elecciones apresuradamente, ante el cabreo, la cabrea y le cabree de la ciudadanía, el ciudadanío y le ciudadaníe. Tras él, ella y ello no vino María, María no.

Llegó un hombre (ya no hombra, pero de fuertes hombros) tranquilo, de los que dicen no cuando quieren decir quizás y, quizás cuando quieren decir sschí, que se afanó en lo de las matemáticas, pero dejó el resto para otro momento, pensschando que todo ssche acabaría arreglando por sschí sscholo. Y se arregló: el hombre tranquilo cayó en desgracia, y una confabulación parlamentaria tan prodigiosa como el zapatero del cuento lo dejó sin empleo. Y, como está escrito, llegó Pedro, vástago del zapatero, la zapatera y el zapatere, que, sobre esta piedra, edificó su iglesia, la de Pablo, no de T/tarso, sino de garra, con la seguridad, el seguridado y la seguridade de que le dereche, a saber, el poder de la derecha y del derecho no la derrotará. Y, según cuenta la leyenda, llevaban, hasta hace poco, casi seis años atando y desatando en la tierra y en el cielo, que iban llenando de ángelos, ángelas y ángeles por alegrías, alegríos y alegríes, más precisamente de cármenes, cármenos y carmenas, de irenos, irenas e irenes que se ponen el mundo, la munda y el munde por montero, montera y montere con una soltura que estremece —¡María y Jesús!—, de iones negativos, negativas y negatives, de bolaños, bolañas y bolañes para disparar al enemigo, de abaleos a propios y extraños, de riberes, riberos y riberas asilvestradas y de grandos, grandas y grandes, que, tan pronto navegan por el mar, la mar o el mare persiguiendo narcos, narcas o narques, como van haciendo lascas con el derecho, la derecha, el dereche, mientras proyectan fantasías, fantasíos o fantasíes albares por doquier.

Pero, como nada, nado y nade es eterno, llegó del monte, la monta y el monto un villano, villana y villane perverso, perversa y perverse, Monte de sobrenombre, precisamente, que desde la distancia, procedente de una taifa hostil del noreste del país, la paísa o le paíse, el catalinato (los califatos son más al sur), se enfrentó con la piedra, el piedro y el piedre angular, convirtiéndolo en guijarro, guijarra y guijarre, presa del pánico, la pánica y le pánique que le producía la capacidad, el capacidado y la capacidade destronadora de El Monte, que mandó a alguno, alguna y algune de sus vasallos, vasallas y vasalles a decirlelalo que, o aceptaba sus condiciones, condicionas y condicionos de rendición, rendiciona y rendicione o colorín colorado, que es lo que este cuentero cuenta en este cuento, que el dompedro está acabado.