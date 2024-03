Más empatía y menos petardos

Nunca he sido una persona a la que le apasionaran las Fallas. Desde bien pequeña no me atraían las multitudes, ni las fiestas, ni los ruidos… Pero desde que comparto mi vida con Bowie, un mestizo de terrier de tres años que roba el corazón a todo el que lo conoce, me he dado cuenta del verdadero daño que pueden hacer estas fiestas, y muchas otras.

La pirotecnia, eso que tanto divierte a algunas personas, provoca un sufrimiento inimaginable a muchísimos animales y personas. Se nos olvida que hay seres que tienen un oído cuatro veces más sensible que el nuestro (es el caso de los perros) y que no tienen la capacidad de entender qué pasa a su alrededor cuando un estallido aterrador inunda el ambiente.



Desde el 1 de marzo, Bowie no ha podido salir tranquilo a la calle. Y en casa, no podía evitar ponerse a temblar de pavor cada vez que escuchaba un petardo. Imagínate sentir tanto miedo que no puedes ni comer con tranquilidad, eres incapaz de sentirte a salvo en tu propio hogar, no encuentras ni un momento de paz.



Estos días, hemos estado acompañando a Bowie en el baño, que es la habitación de las viviendas que mejor suele aislar el sonido del exterior. Me he pasado el fin de semana a su lado, acompañándole, incluso durmiendo en el suelo si ha hecho falta, pensando constantemente que no hay derecho a que tuviese que pasar por eso, solo por unos momentos de “diversión” de otros.



Este es el caso de Bowie, pero cientos de familias también están pasando por situaciones similares. Y soy consciente de mi privilegio, porque mi familia se puede permitir alejarse de la ciudad para que Bowie pueda seguir teniendo una vida lo más apacible posible. Por eso se me parte el corazón al pensar que cientos de animales, domésticos y silvestres, y personas vulnerables, se ven obligados a pasar dos semanas en esas condiciones.



Por eso, a quien esté leyendo esto, le animo a dejar de lado esta tradición, porque, precisamente las tradiciones se han de ir actualizando para que en ellas quepamos todxs. Hay miles de maneras de divertirse más amables. No hay derecho a que ellos tengan que pasar por ese infierno. Más empatía y menos petardos. Gracias.