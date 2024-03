Las justificaciones del mal

Yo pido responsabilidad al Partido Popular. Y le pido que estén a la altura de las circunstancias. Porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Y yo voy a defender el nombre, el mío, el de mi Gobierno sin duda, pero sobre todo voy a defender esta casa, esta institución porque es la cuna de la democracia y porque creo firmemente que los ciudadanos y ciudadanas no se merecen según qué espectáculos.