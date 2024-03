OpenHR lanza su nuevo programa de People Analytics

El sistema de People Analytics adquiere una especial notoriedad en el ámbito empresarial a partir de recolectar una multitud de datos y parámetros relevantes, vinculados a la administración del personal, que permiten optimizar procesos y facilitar una toma de decisiones informada.

Esta metodología contribuye a que los profesionales de recursos humanos puedan no solo recopilar, sino también interpretar aspectos claves de la fuerza laboral como el clima de trabajo, la distribución de cargas, la evaluación y gestión del desempeño profesional y los mecanismos de reclutamiento y selección de personas.

En este sentido, OpenHR es un innovador software de RRHH y comunicación interna que ha anunciado el lanzamiento de su nuevo programa de People Analytics, el cual aporta una visión nueva y sencilla a la hora de consultar los diferentes indicadores de datos de los empleados y representa un avance clave en la búsqueda de optimizar la toma de decisiones estratégicas.

Qué aporta la nueva solución de People Analytics OpenHR es una solución informática reconocida en el mercado tecnológico español por su capacidad de gestionar todo el talento organizacional a través de una única plataforma. La compañía en el último tiempo ha impulsado su nuevo programa de indicadores de datos (People Analytics), con métricas que proporcionan informaciones cualitativas y herramientas analíticas valiosas que ayudan a las organizaciones a adoptar estrategias efectivas en la gestión del capital humano.

Este recurso contempla un sistema de informes gráficos personalizables por empleado o grupos. Allí los responsables de RRHH y managers pueden conocer datos de género, edad o por departamentos dentro del ámbito corporativo; al igual que generar informes específicos mediante plantillas existentes con selectores, filtros y fórmulas.

Asimismo, la nueva funcionalidad de People Analytics garantiza otras prestaciones relevantes como la oportunidad de gestionar mapas de talento propios y de analizar cualquier tipo de información relativa a la rotación y absentismo de una organización, con la consecuente posibilidad de decidir en torno a ello. Además, el programa permite aportar en la evaluación de parámetros vinculados con la experiencia del trabajador.

Cabe destacar que el software no solo facilita la creación de cuadros de mando y KPIs, con los datos que almacena el sistema, sino también la generación de un servicio web automático para determinados procesos y la posibilidad de ‘embeber código’ para que los usuarios no deban ejecutarlos desde otros programas.

Cuáles son las ventajas de la herramienta de análisis de datos Los indicadores de People Analytics son instrumentos que permiten a los referentes de RRHH tomar decisiones basadas en datos objetivos y cuantificables y, simultáneamente, contribuyen a la generación de estrategias para retener el capital humano. Del mismo modo, favorecen tanto a la evaluación como a la optimización del rendimiento de todo el personal.

Este nuevo lanzamiento de OpenHR ayuda a consolidar la gestión del talento con un software adaptable a las necesidades de cada empresa.