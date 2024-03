Cuál es el papel de las centralitas virtuales en el teletrabajo, por VOZ.com

Cuando se gestiona una empresa o emprendimiento vía online, las herramientas tecnológicas de vanguardia son las mejores aliadas para gestionar la redirección o gestión de múltiples llamadas.

Con base en esta necesidad, es importante considerar el papel de las centralitas virtuales en el teletrabajo como la opción ideal para gestionar, con solo un móvil y conexión a internet, la relación con clientes, proveedores, y todo tipo de interacciones telefónicas, sin importar la cantidad, la distancia, ni la frecuencia. En España, la operadora de telecomunicaciones VOZ.com se especializa en este tipo de sistemas capaces de generar mayor rentabilidad y eficiencia.

Servicios de atención de expertos VOZ.com no solo se dedica a operar telecomunicaciones, sino a fabricar y proveer soluciones para empresas como sistemas de telefonía IP, CRM, ERP y software de contact center, sin importar el tamaño de sus clientes. Grandes bancos, aseguradoras, pymes, organismos públicos y autónomos de España y el mercado internacional confían en la compañía para adquirir las mejores soluciones.

Para las empresas que gestionan una gran cantidad de llamadas al día, la operadora recomienda el aprovechamiento de todas las ventajas de una centralita virtual IP. Este sistema de telefonía móvil ofrece una atención de calidad sin precedentes, tanto en las llamadas entrantes como en las salientes. Con tecnología basada en la nube y su herramienta VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) los usuarios contarán con interacciones eficientes y seguras desde varias líneas en simultáneo, desde cualquier lugar.

El papel de las centralitas virtuales en el trabajo permite el ahorro de dinero al no requerir equipos técnicos de alto coste. Además, al contratar estos servicios, los usuarios no tendrán que disponer cableados ni ocupar espacio físico.

Cómo es el proceso Las empresas que utilicen el servicio de telefonía virtual recibirán una dirección IP y deberán registrar a un teleoperador en el servidor de la centralita a través del dispositivo móvil.

“Cuando un teleoperador va a realizar una llamada, el teléfono es el encargado de acceder a la centralita virtual a través de la conexión IP anteriormente hecha, y es la centralita la responsable de llamar desde sus instalaciones. Si lo que se va a efectuar es una llamada desde un usuario al teleoperador, la centralita virtual gestiona esta y se la transfiere a algún agente disponible”, explican los líderes de VOZ.com en su página web.

La accesibilidad a este servicio es de 24/7, lo que facilita a empleados y autónomos alcanzar un mejor rendimiento laboral. En comparación con la telefonía tradicional, la centralita virtual ofrece no solo ahorro de dinero, sino que evita problemas de fallas en aparatos electrónicos y hace posible el aumento de líneas automáticamente.

Desde sus sedes físicas en Madrid, Barcelona y Málaga, y también en su website, VOZ.com ofrece presupuesto sin compromiso y demos gratuitas a los interesados en mejorar su rendimiento en el teletrabajo con una centralita virtual que se ajuste a sus necesidades.