¿Es malo ser una persona optimista?, por Avance Psicólogos

Hoy en día, muchos expertos hablan de la importancia de ser optimista para conseguir cualquier objetivo (personal, familiar, profesional, etc.).

Aunque es cierto que mantener una actitud positiva ayuda enormemente a realizar cualquier tarea, también es una realidad que cualquier comportamiento excesivo puede generar más problemas. Esto significa que pensar y actuar con base en un positivismo exagerado puede crear un desbalance emocional y mental en el individuo. El equipo de especialistas de Avance Psicólogos, en Madrid, ayuda a sus pacientes a comprender cómo ser una persona optimista de forma inteligente, aceptando la realidad de cada situación.

¿Es realmente malo adoptar una personalidad optimista? Generalmente, los excesos se consideran contraproducentes, independientemente de la esfera en la que se manifiesten, ya que pueden derivar en comportamientos obsesivos, compulsivos o ilusorios. Por ejemplo, mantener una disposición optimista es fundamental para liderar o afrontar cualquier proyecto o situación inesperada de manera efectiva y serena. Sin embargo, un exceso de optimismo puede distorsionar completamente la realidad porque la persona podría desatender datos objetivos y concretos en favor de la mera esperanza o ilusión.

En la actualidad, se observa un desequilibrio común en la promoción de actitudes positivas, puesto que numerosos influencers resaltan el optimismo como la solución definitiva para todos los problemas. Son escasos los influencers, marcas y profesionales que ofrecen una perspectiva más equilibrada, donde una mentalidad positiva se combine de manera armoniosa con la prudencia.

Por consiguiente, ser una persona optimista no resulta negativo en sí mismo, siempre y cuando se aplique con inteligencia y discernimiento.

Ser una persona optimista inteligente Las emociones negativas pueden generar desde apatía y baja autoestima hasta estrés, depresión, trastorno de ansiedad y miedo constante. Este tipo de afecciones y condiciones impiden que cualquier individuo pueda avanzar en el logro de sus objetivos particulares y profesionales. Mantener una actitud optimista ayuda a combatir este tipo de emociones, especialmente en situaciones de emergencia o sumamente estresantes. Por supuesto, es fundamental conservar ese comportamiento positivo en todo momento sin olvidar la realidad del mundo y que siempre podrán ocurrir eventos inesperados. Las personas optimistas e inteligentes trazan sus metas con base en sus personalidades, límites y competencias. De igual forma, aceptan su realidad, se educan cada día, evalúan las amenazas y se enfocan en las oportunidades, evitan los pensamientos obsesivos (buenos y malos) y desarrollan valentía. Actualmente, los expertos en psicología de Avance Psicólogos ayudan a sus pacientes a conseguir más autoestima, comprender sus sentimientos y trazar un camino hacia una vida más plena.

Avance Psicólogos ofrece servicios psicológicos presenciales y online a niños, adolescentes, adultos y parejas. Estos servicios ayudan a los mismos a adoptar una actitud más optimista e inteligente frente a los problemas y cambios de vida.

