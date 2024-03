The Code, los bolsos que están arrasando online y se roban entre madres e hijas

Calidad en las pieles y materiales, diseños atemporales y una producción local que recupera la artesanía española son las claves del éxito de The Code, firma española que lleva más de 10 años colándose en los armarios de las mujeres españolas y europeas.

Calidad, diseño y producción nacional Los bolsos de The Code deben su éxito actual a una combinación infalible de tradición y marketing. La marca apuesta por la calidad y la producción hecha en España de la mano de un equipo de artesanos de piel y costureras que llevan toda la vida en este sector y aseguran un uso responsable y sostenible de los materiales. Desde las pieles teñidas mediante procesos tradicionales, hasta el cuidado exhaustivo de cada detalle, garantizan un producto local y único.

The Code se inspira en la cultura slow fashion, caracterizada por su autenticidad, atemporalidad y calidad de los productos. Esto les ha permitido crear una colección de bolsos retro con un toque clásico pero renovado. Sus bolsos de piel con precios asequibles están pensados para mujeres urbanas que aprecian la calidad y el diseño, que prefieren piezas prácticas sin dejar de lado las tendencias actuales de la moda y el diseño. Todo esto ha convertido a THE CODE en la marca de bolsos artesanales que predomina esta temporada como fondo armario entre madres e hijas.

Como se dice comúnmente “En la variedad está el gusto” y esta firma sabe de variedad, ya que en cada colección se pueden encontrar bolsos y accesorios que van desde una bandolera clásica, un shopper para el trabajo con su funda de ordenador a juego, un clutch para las noches de fiesta o incluso su Colección Nature donde predominan los bolsos de fibras naturales como la rafia, la palma y el yute combinados con piel, siendo las bandoleras capazo de cuero urban uno de sus productos estrella. Con infinidad de diseños, pieles y colores esta marca ofrece un nuevo abanico de posibilidades para encontrar un bolso diferente y de producción nacional, huyendo de las marcas de producción masiva.

La etiqueta made in Spain se ha convertido en un valor añadido en el mundo de la moda y The Code lleva más de 10 años contribuyendo al crecimiento de esta tradición artesanal y fomentando la marroquinería española. Modelos grabados en piel de cocodrilo, como la bandolera Charlotte, el sobre Angela o la bandolera Alma se han colado en los armarios de muchas españolas independientemente de su edad.