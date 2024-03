IVF-Life presenta un programa de apoyo económico para tratamientos de fertilidad

IVF-Life, clínica líder en reproducción asistida con centros en Madrid, Alicante y Donostia, lanza una nueva iniciativa de apoyo económico con el fin de facilitarle a sus pacientes el acceso a sus exitosos tratamientos de fertilidad. Las ayudas a la fertilidad concedidas por la clínica pueden suponer un ahorro de hasta un 12% en los diferentes tratamientos de reproducción asistida y es posible optar a ellas hasta el próximo 31 de marzo En IVF-Life, clínica referente en medicina reproductiva, han sido, son y pretenden seguir siendo conscientes de todo lo que está implícito en el acto de embarcarse en un tratamiento de fertilidad. Por este motivo, su última iniciativa se centra en respaldar económicamente a muchas personas que, como tantas otras en los últimos 14 años, confían IVF-Life para poder por fin ampliar su familia.

Apoyo financiero personalizado para cada paciente

El mencionado programa tiene como firme intención asegurar que sus pacientes se sientan acompañados desde la etapa más inicial de su proyecto. Este tipo de ayudas que propone la reconocida clínica permiten a las personas ahorrar hasta un 12% en su tratamiento de reproducción asistida, lo que palia una preocupación habitual de muchas familias, sobre todo de aquellas que acuden a IVF-Life tras haber experimentado varios ciclos sin éxito en otras clínicas. De esta manera, los expertos de IVF-Life, que llevan más de una década abogando por el excelente trato hacia el paciente, reafirman, de nuevo, uno de sus valores más característicos y estimados: la importancia de recibir una atención individualizada y apoyo en todo el proceso.

Una ayuda económica, un abrazo a las futuras madres y padres

Si esta emocionante propuesta es hoy una realidad en IVF-Life, es gracias al sólido compromiso que años atrás la clínica decidió tener para con la sociedad. El fondo de ayudas con el que el centro cuenta surge de las numerosas acciones benéficas que han llevado a cabo de un tiempo a esta parte, como sus colaboraciones a través del patrocinio de equipos deportivos femeninos, la compra de merchandising a ONGs en favor de mujeres en riesgo de exclusión social, o mediante la organización de charlas especializadas sobre preservación de la fertilidad para las deportistas. Estas charlas son un ejemplo de su compromiso continuo con la concienciación de la importancia de la información en cuestiones de salud reproductiva.

Con su programa de ayudas a la fertilidad, los profesionales del centro desean poder, una vez más, a través de sus tratamientos de Fecundación in vitro, Ovodonación o Adopción de embriones, entre otros, ayudar a las personas que lo necesiten.

Elegir IVF-Life: la seguridad de estar en buenas manos

Formar parte de los más de 10.000 proyectos de vida cumplidos en 14 años que aúna la gran familia de IVF-Life, no sólo es sinónimo de optar por la seguridad de su capacidad para resolver casos complejos y por unas tasas de embarazo superiores a la media europea, sino que también es sentirse respaldado por la implicación de un equipo profesional y cercano, que acompaña al paciente desde la primera visita hasta la ecografía de confirmación de embarazo, aspecto constatado en las excelentes valoraciones de los pacientes del centro.

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, las ayudas a la fertilidad concedidas por IVF-Life pueden suponer un ahorro de hasta un 12% en los diferentes tratamientos de reproducción asistida que la clínica ofrece y, si bien es posible optar a ellas hasta el próximo 31 de marzo, su fondo podría agotarse previo a esta fecha.

De este modo, las familias que quieran dar los primeros pasos hacia la maternidad, podrán contar con todo el equipo de IVF-Life, decidido a ser un apoyo incondicional en este viaje.

Para saber más sobre esta iniciativa se puede obtener más información en: www.ayudasfertilidad.es.

Nota al editor: IVF-Life es un grupo de clínicas de fertilidad especializado en casos complejos y referente como clínica de fertilidad especializada.Cuentan con tres centros ubicados en Alicante, Madrid y San Sebastián. La innovación constante y una firme apuesta por la tecnología les mantienen a la vanguardia en materia de reproducción asistida para poder ayudar con un alto grado de éxito a pacientes de todos los países del mundo, que acuden a sus clínicas con una media de 4,5 ciclos fallidos realizados en otros centros.

Su equipo médico está formado por profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio en el campo de la reproducción asistida, que ponen todo su know how en ofrecer tratamientos personalizados y adaptados a cada paciente