La revolución del ganchillo, el tejido se ha convertido en un imprescindible en el mundo de la moda

El ganchillo es una técnica de tejido antigua que ha renacido en el mundo de la moda y que ofrece un estilo único y personalizado.

La misma permite crear una infinidad de prendas y accesorios de materiales como el hilo y la lana que van adquiriendo forma mediante la elaboración de cadenas con la ayuda de una aguja especial.

Para idear piezas, es necesario tener conocimientos y habilidades y contar con todos los elementos esenciales, los cuales se pueden adquirir en lugares especializados como la tienda Lidia Crochet Tricot, que opera de forma online y cuenta con una sede física en Requena, Valencia.

Cuándo comenzó la revolución del ganchillo La técnica del ganchillo, que se le atribuye a las abuelas, nunca llegó a pasar por completo de moda, ya que muchas personas seguían practicándola y realizando creaciones. Sin embargo, su auge comenzó en el año 2020 con la llegada de la pandemia, momento en el que surgió el movimiento Do it yourself (DIY) o Hazlo tú mismo/a.

Con este tipo de tejido son infinitas las cosas que se pueden elaborar. En España y en otros países se le saca provecho para la confección de prendas de vestir para la temporada de verano como tops, shorts, pantalones, faldas, conjuntos y hasta trajes de baño y bolsos playeros.

El realce de este método ha sido tan significativo que en el año 2023 prestigiosas firmas de moda como Mango y Zara incorporaron en sus colecciones piezas de crochet que causaron gran sensación y que fueron vendidas de forma exitosa.

Pero el ganchillo no solo se limita a la confección de ropa, sino que trasciende a otras utilidades. En el mercado, se pueden adquirir una diversidad de artículos como llaveros, coleteros, pañuelos, colgantes, anillos, guarda termos, porta teléfonos, forros para coches, peluches y mucho más.

El arte de la imaginación: crear piezas de crochet Para empezar a crear piezas de crochet principalmente hay que tener las ganas y la determinación. Se puede iniciar la práctica desde casa siguiendo algunos tutoriales disponibles en internet. No obstante, para perfeccionar la técnica existen muchos cursos especializados que resultan de gran ayuda.

A su vez, hay que tener a la mano todos los materiales, los cuales deben ser de alta calidad. En la tienda Lidia Crochet Tricot se puede comprar todo lo necesario como ganchillos ergonómicos por unidad o en set, lana clásica, de fantasía y especial para bebés e hilo natural de variados colores.

El ganchillo es una técnica fascinante que ha vuelto a la palestra en los últimos años. Los artesanos con gran creatividad son capaces de hacer accesorios increíbles y de gran utilidad para personas de todos los estilos.