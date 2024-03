La nueva app móvil de SiteMinder permite a los hoteleros españoles maximizar ingresos y evitar riesgos en la gestión de reservas

Los hoteleros podrán ajustar al instante las tarifas y la disponibilidad, sin necesidad de tener delante un ordenador. Permite a los establecimientos ver la información crítica con 14 días de antelación de un solo vistazo: habitaciones vendidas, ingresos obtenidos y canales con mejores resultados SiteMinder, la compañía propietaria de la única plataforma de software que libera todo el potencial de ingresos de los hoteles, ha presentado su nueva aplicación para móviles, que da a los proveedores de alojamiento la capacidad de ejecutar toda su estrategia de gestión de ingresos y mitigar riesgos en tiempo real, sin necesidad de estar pegados a su escritorio. Esta aplicación móvil representa la primera fase de la nueva plataforma inteligente de SiteMinder, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. El objetivo de SiteMinder es hacer accesible una gestión sofisticada de ingresos a los hoteles de todo el mundo.

España es uno de los países europeos donde más dinero mueve el negocio de las aplicaciones para móviles, con un volumen de negocio de 88.000 millones de euros en 2022, según un informe de Rocket Lab. Los españoles instalan una media de 16 apps en sus smartphones y pasan un promedio de casi 6 horas al día consultándolas. La inversión en plataformas mobile se ha multiplicado por 20 en once años, pasando de 11.560 millones de dólares en 2012 a 339.000 millones el año pasado.

La aplicación móvil de SiteMinder, disponible en ocho idiomas, ve la luz tras un periodo beta en el que se registraron más de 800 usuarios en más de 60 países, a pesar de que no se ha realizado ningún tipo de promoción. Permite a los proveedores de alojamiento - SiteMinder cuenta con más de 19,000 clientes en EMEA - prever la evolución de sus ingresos y tomar medidas específicas cuando sea necesario, utilizando su visión personalizada de 14 días sobre las habitaciones vendidas, los ingresos obtenidos y los canales de distribución más rentables. A diferencia de las soluciones existentes, los usuarios también pueden responder a la demanda de reservas en tiempo real ejecutando fácilmente en la aplicación las funciones de gestión de ingresos sensibles al momento, tales como ajustes instantáneos de tarifas y disponibilidad, ajustes de la duración mínima y máxima de las estancias y cierres de ventas de habitaciones hasta que el precio esté totalmente optimizado.

La directora de producto de SiteMinder, Leah Rankin, afirma que el desarrollo de esta aplicación móvil es una respuesta a los miles de hoteleros que durante años han accedido a la plataforma de SieMinder desde su dispositivo móvil. El lanzamiento de esta plataforma para móviles pretende garantizar que ellos y todos los proveedores de alojamiento tengan la capacidad absoluta de maximizar los ingresos obtenidos de sus propiedades y de tomar medidas rápidas para evitar riesgos.

"Vivimos en una nueva era de los viajes que trae consigo nuevos patrones y comportamientos de reserva. Hasta ahora los hoteleros no habían tenido que ser tan dinámicos en su respuesta a un panorama de reservas impredecible. La rapidez en la comercialización puede significar la diferencia entre lograr o perder miles y miles de ingresos. Por eso hoy el poder de SiteMinder, que el año pasado generó más de 45.000 millones de dólares en ingresos procedentes de más de 115 millones de reservas para más de 41.000 hoteles, está oficialmente en manos de nuestros clientes", afirma Rankin.

"Sin marketing o promoción de ninguna clase, pronto recibimos un número importante de suscripciones a nuestra aplicación móvil, lo que indicaba la necesidad real y la demanda de una experiencia optimizada para móviles. Es una experiencia en la que los hoteleros pueden ejecutar sus estrategias integrales de gestión de ingresos y marketing a gran velocidad, sin necesidad de estar delante de un ordenador", apunta Rankin. "También es el lugar donde los datos fiables garantizan que no se pierdan oportunidades de ingresos urgentes, como eventos públicos que impulsan la demanda o cambios en los precios de la competencia, y donde los errores pueden corregirse en cuestión de segundos, antes de que se produzcan daños económicos o de reputación. Se trata de capacidades que tradicionalmente se han considerado demasiado complejas y a gran escala para ejecutarlas, incluso en ordenadores de sobremesa. Pero esta es la nueva era de la gestión dinámica de los ingresos, y la movilidad está en su centro".

La nueva aplicación móvil de SiteMinder dinamiza enormemente la gestión hotelera porque agiliza la gestión de las reservas con comprobaciones rápidas de disponibilidad, informes de rendimiento y actualizaciones rápidas de tarifas, lo que resulta idóneo para establecer una estrategia de precios dinámicos.

Encarni Ogea, directora del Hostal Costa Azul en España, considera que "esta nueva aplicación es muy práctica, rápida y fácil de usar. Me permite visualizar al instante información clave, como la disponibilidad y las estancias mínimas desde la palma de mi mano".

La aplicación móvil de SiteMinder se ha presentado en la ITB de Berlín, donde la consultora de soluciones para la gestión de ingresos Aimee Olley ofrecerá una ponencia sobre lo que este desarrollo significa para los hoteles de todo el mundo.

