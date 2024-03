¿Cómo quedarse en España como estudiante?, con Legalcity

Quedarse en España como estudiante, en los últimos años, se ha convertido en una decisión muy popular, por el que es habitual solicitar la asesoría de abogados expertos en temas de extranjería.

Legalcity es un despacho de abogados que se especializan en distintas áreas del derecho: extranjería, penal, civil y laboral, por lo que asegura soluciones creativas a situaciones jurídicas complejas.

¿Por qué España es considerado como un excelente destino para estudiantes internacionales? Según los expertos, uno de los principales motivos para quedarse en España como estudiante es la amplia oferta de universidades que existe, reconocidas internacionalmente por su alta calidad. De esa manera, los alumnos pueden acceder a diversos programas basados en sus intereses y metas profesionales, desde cursos de idiomas y programas de grado hasta posgrados en diversas disciplinas.

Por otra parte, España es reconocida por su rica historia, deliciosa gastronomía, agradable clima y vibrante cultura, por lo que es posible vivir en un entorno único para experimentar la vida cotidiana. A pesar de que la mayoría de la oferta académica se ofrece en español, los programas en inglés van en aumento, lo que facilita el acceso a la educación superior de estudiantes angloparlantes.

Otro de los motivos para quedarse en España como estudiante es el coste de vida, que en comparación con otros destinos europeos puede ser mucho menor, atrayendo a estudiantes de todo el mundo. De igual manera, la ubicación geográfica del país facilita los viajes hacia otros países de Europa mientras dura el período de estudio.

¿Cuáles son los requisitos para quedarse en España como estudiante? Entre los requisitos para quedarse en España como estudiante se incluyen: no ser ciudadano de un estado de la Unión Europea y no figurar como rechazable en el espacio territorial de los países con los que existe un convenio. Asimismo, las personas que buscan una autorización de estancia por estudios deben encontrarse regularmente en territorio español y comprobar que tienen los medios económicos suficientes.

Por otra parte, la normativa de extranjería demanda el abono de la tasa de tramitación del procedimiento, la contratación de un seguro médico y la admisión de un centro de enseñanza autorizado en España. En el caso de los menores de edad, quienes no viajen acompañados de sus padres o tutores necesitan una autorización para realizar el trámite.

En vista de que el proceso para quedarse en España como estudiante puede resultar complejo, el despacho de abogados Legalcity ofrece asesoría profesional para conseguir la autorización. Al recibir el acompañamiento de abogados expertos en extranjería, los estudiantes pueden disfrutar de su estancia por estudios de forma rápida y sin complicaciones.