Tuluka busca expandir su marca en España de la mano de Franquicias Que Crecen

La cadena de fitness, que cuenta con más de 50 sucursales en Argentina, 6 en USA y 1 en España, se ha marcado como objetivo expandir sus centros por todo el territorio nacional Tuluka Fitness la cadena de gimnasios con presencia en Argentina y Miami, ha firmado un acuerdo con Franquicias Que Crecen para expandir su marca por España. Tras la apertura del primer local en Barcelona hace pocos meses, la marca tiene como objetivo llegar a ciudades como Valencia, Málaga y Madrid.

Con más de 50 sucursales abiertas en Argentina, 6 en Estados Unidos y una nueva sucursal en Barcelona, Tuluka se posiciona como una de las mejores opciones para aquellos que buscan un estilo de vida saludable y activo. La firma se distingue por contar con su propia Escuela Argentina de Coaches para formar a los profesionales más destacados y, a la vez, aprender de ellos. Esta escuela no solo marca la diferencia con otros negocios del mundo del fitness también representa una línea de negocio.

Además, en Tuluka fueron pioneros en crear la primera competencia oficial de CrossFit en Latinoamérica: SOUTHFIT CHALLENGE, reconocida dentro de los 14 eventos oficiales en el circuito mundial.

Desde Tuluka Fitness, explican que "estamos entusiasmados de expandir nuestra marca en España y confiamos en que esta alianza con Franquicias Que Crecen nos permitirá llegar a un mayor número de personas que desean cuidar su salud y forma física. Nuestro compromiso no es ofrecer los mismos servicios que los centros de fitness, no somos un gimnasio, ni una forma de entrenar, somos un estilo de vida. Un estilo de vida que tiene un objetivo claro: ser la mejor versión de uno mismo".

Por su parte, Gabriel Belossi, socio director de Franquicias Que Crecen, afirma que "estamos orgullosos de sumar a Tuluka Fitness a nuestra cartera de marcas. Creemos que su propuesta innovadora y su trayectoria en el mercado internacional serán clave para su éxito en España. Estamos seguros de que juntos lograremos alcanzar nuestros objetivos de expansión".

La marca busca que sus franquicias cuenten con los mejores materiales de trabajo y que sus instalaciones sean de primer nivel, pero lo más importante es que las clases sean asistidas por coaches altamente capacitados.

Sobre Franquicias Que Crecen

Franquicias Que Crecen es la consultora líder en Iberoamérica con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en comercialización y desarrollo de franquicias. Con presencia en Argentina, México, Ecuador y España, en Franquicias Que Crecen asesoran a las marcas construyendo cadenas de franquicias. Actualmente, representan a marcas como 'No Mames Wey', Mostaza, La Birra Bar, Tostado, Ferreti o Tio Bigotes.