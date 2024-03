El diseño de mundo ideal de la artista Susana Frías

Susana Frías es una artista digital que sueña con un mundo ideal en el que una serie de valores positivos prevalecen en las relaciones sociales. Esos valores son los que refleja en sus obras artísticas originales, las cuales realiza a pedido y entrega de manera totalmente gratuita a los interesados.

La artista plástica ha desarrollado su trabajo fundamentado en tres elementos principales. En primer lugar, la fuerza del espíritu y el coraje para avanzar, en segundo la superación, que es el mejor premio al conseguir los sueños. Su tercer elemento es la creatividad, que implica perder el miedo al fracaso.

Los valores que forman parte del mundo ideal de Susana Frías Esta artista nacida en Granada ha encontrado en el arte la manera de expresar no solo sus sentimientos más profundos. También ha logrado configurar un lenguaje propio y único para reflejar sobre una imagen lo que sienten otras personas. Se define a sí misma como un ser muy creativo al que le gusta trabajar con todo tipo de diseños.

Sobre su mundo ideal, manifiesta que su sueño es que la humanidad alcance a formar una sociedad en la que todos respeten a sus semejantes. Se imagina un lugar donde la gente sea solidaria porque le nace de su corazón y no porque le convenga. Donde todos se comporten de manera humilde en todo el sentido de la palabra.

Frías dice que en su mundo ideal las personas han dejado atrás el egoísmo y han aprendido a estar siempre activas. Gracias a eso, en ese universo imaginario que la artista tiene en su mente, ya no existe el aburrimiento. Con relación al dinero, en esa sociedad utópica que propone la artista, las personas han aprendido su importancia para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, nadie se obsesiona ya para acumularlo en grandes cantidades.

Trabajo hecho con ilusión Para obtener uno de los originales diseños de Susana Frías solo hay que ponerse en contacto con ella a través de su sitio web. Al acceder a la página, el interesado deja sus datos personales y de contacto, así como una breve descripción de lo que desea y quiere transmitir. La artista toma nota de toda esa información y la convierte en los elementos protagónicos de su obra.

Con este trabajo que la artista ofrece de manera gratuita a las personas, Susana Frías ejerce a su manera lo que predica. Deja atrás la obsesión por el dinero y hace que su solidaridad prevalezca con quienes estén interesados en sus diseños digitales. Nunca permite que el egoísmo le domine y siempre se mantiene activa, por lo que no tiene tiempo para el aburrimiento.

Muchas de estas obras se pueden apreciar en su página web. En su trabajo predominan los paisajes abiertos, horizontes infinitos iluminados por el sol y los colores contrastantes. También mezcla fondos con dibujos digitalizados para lograr composiciones llamativas y originales. Ese es el mundo ideal que Susana Frías quiere compartir con todos.