El valor añadido de SEMIC, un servicio integral de workplace que permite ahorrar a las empresas

Distintas soluciones tecnológicas del puesto de trabajo para mejorar en eficiencia y productividad están a disposición tanto de administraciones públicas como de empresas privadas hoy en día.

Pero para no sobrecargar más de tareas a los departamentos de IT ni volverse loco con tantas soluciones, fabricantes y proveedores, es conveniente tener un socio único para todas las necesidades del puesto de trabajo como SEMIC, proveedor global de servicios IT con más de 40 años de experiencia en España.

En particular, la compañía se encarga del despliegue, integración y mantenimiento de espacios de trabajo con dispositivos HP como, por ejemplo, Workbooks Zbook y Z2/Z4. De esta manera, una organización puede contar con un servicio integral que incluye equipos que siempre están listos para usar. Además, gracias a la utilización de herramientas de telemetría la disponibilidad de estos equipos tiene el mínimo de interrupciones posibles.

¿Cuál es el valor añadido que ofrece SEMIC a través de su servicio integral de IT? Esta empresa ofrece excelentes experiencias de usuarios gracias a equipos que ya están configurados para funcionar de manera ágil desde el primer día. De este modo, es posible aprovechar al máximo la inversión realizada y reducir procesos manuales. Además, con este apoyo, un departamento de IT se vuelve más eficiente en cuanto a tiempo, personal y coste.

A su vez, el servicio de SEMIC se despliega según las necesidades de cada cliente. En este sentido, esta compañía cuenta con la capacidad logística de adecuar entregas al ritmo marcado por el usuario. Entonces, se pueden realizar envíos parciales, periódicos o agrupando distintos elementos.

En todos los casos, la configuración de los dispositivos resulta ágil y se administra de manera centralizada.

Además, SEMIC ofrece acompañamiento para facilitar la transición de diferentes servicios y aplicaciones a la nube. Esto permite una accesibilidad dato ágil estén dónde estén los empleados. Al mismo tiempo, mediante control de acceso y gestión de identidades, es posible garantizar la seguridad y disponibilidad de los datos como si los empleados estuvieran en sus oficinas corporativas.

Servicios unificados y sostenibles Otro aspecto que destaca en el servicio de SEMIC es su política de sostenibilidad. Con respecto a esto, cuando los equipos se retiran son reciclados correctamente. Además, las emisiones de CO₂ que requiere este trabajo son compensadas. Para garantizar estos procesos, esta compañía dispone del certificado BS 8887-220:2010 y el sello Empresa Carbono Neutral desde 2020.

Los servicios de esta firma se ofrecen de manera unificada y a través de un contrato. Esto permite gestionar todo lo que sea necesario a lo largo de la vida útil de los dispositivos. Además, para los clientes, esto supone la oportunidad de tener un único partner para satisfacer todas las necesidades de un workplace.

A través de SEMIC, es posible acceder a un servicio integral de IT para aprovechar las últimas herramientas tecnológicas disponibles y mejorar tanto en eficiencia como en productividad.