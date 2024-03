Hampa Studio, producciones de animación de alta calidad que generan un impacto inolvidable en el espectador

Las animaciones poseen una capacidad única para transmitir mensajes de manera efectiva y se han convertido en una herramienta poderosa para llegar a audiencias de todas las edades. Hampa Studio, una destacada compañía de animación en España, ha perfeccionado el arte de crear producciones de animación de alta calidad que no solo entretienen, sino que también generan un impacto duradero en el espectador.

Hampa Studio ofrece un acceso completo a un equipo de más de 120 personas especializadas en todas las etapas de producción de animación. Desde la concepción inicial hasta la entrega final a canales de televisión o plataformas, la compañía cuenta con departamentos dedicados a guion, storyboard, animación, iluminación, compositing, edición, doblaje y audio, entre otros. Esta estructura integrada permite a Hampa Studio satisfacer a distintos clientes al entregar series y cortos en tiempos récord, manteniendo altos estándares de calidad en cada proyecto.

Hacer una producción animada Elegir la producción animada para spots o branded content se ha vuelto cada vez más atractivo, ya que las animaciones simplifican la comunicación, son fáciles de entender, desmontan prejuicios y se adaptan a cualquier tema o empresa. Además, son ideales para el branding empresarial, permitiendo la incorporación de elementos distintivos como logotipos y colores de manera creativa.

La versatilidad de Hampa Studio se refleja en la diversidad de sus producciones, que abarcan desde anuncios de marcas reconocidas hasta intros de videojuegos destacados. Entre sus notables proyectos de branded content se encuentran series como Cry Babies, My Talking Tom, BFF, Metazells, Lingokids, así como anuncios para marcas líderes como Dinosaurus de Cuetara y Galletas Tostarica.

Producciones de Hampa Studio Las producciones de Hampa Studio no solo se limitan a proyectos de branded content; la compañía ha evolucionado desde sus inicios en 1997 como un estudio de multimedia e ilustración. Con películas premiadas, series propias emitidas en diversas plataformas internacionales, y proyectos en desarrollo, Hampa Studio demuestra su compromiso con la excelencia en la animación en todas sus formas. Desde España, las producciones de Hampa Studio se extienden por todo el mundo a través de canales como HBO, Amazon, Movistar +, Disney o RAI, entre otros. La filosofía de la compañía se resume en una frase: "Dale al Play", reconociendo la importancia del botón "Play" como el principio y el fin de todo su trabajo, desde películas y series hasta cortos y spots.

Hampa Studio es un referente en la producción de animación de alta calidad, ofreciendo a las marcas y empresas la oportunidad de conectar de manera única con su audiencia. Con un enfoque integral y una trayectoria notable, Hampa Studio continúa siendo líder en la industria de la animación, brindando a sus clientes la posibilidad de dar vida a sus historias de la manera más cautivadora.