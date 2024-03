Muchas personas tienen el sueño de poder disfrutar de una presentación de su artista favorito en un evento que sea de carácter privado, bien sea en una boda, un cumpleaños o cualquier otro tipo de celebración, ya que este nivel de intimidad representa la oportunidad de compartir de cerca con el cantante y crear recuerdos inolvidables.

Sin embargo, por lo general, cuando se planifica una fiesta suelen surgir diversas dudas sobre si realmente será posible contar con la presencia del artista, cuánto cobra, cuáles son sus requisitos técnicos, cómo negociar la contratación, etc. Por ello, en múltiples ocasiones, las personas excluyen de su lista de deseos la presentación de su cantante favorito, principalmente porque asumen que es una opción que no está a su alcance, bien sea por razones monetarias, como por el factor tiempo y la falta de contactos que faciliten la comunicación con el equipo del artista.

No obstante, en realidad existen maneras ágiles, efectivas y seguras de contratar artistas para fiestas privadas, mediante empresas como Peculiar, una agencia con amplia experiencia en este sector que se destaca por gestionar las contrataciones con un gran número de estrellas tanto españolas como de otras nacionalidades podrás conocer, entre otras cosas, los precios de artistas para fiestas privadas.

Negociaciones con managers Peculiar explica que la contratación de artistas es un proceso muy complejo, ya que se deben considerar diversos factores. Por ello, gestionar estas negociaciones requiere tiempo, paciencia y mucha experiencia en negociaciones con managers.

Gracias a su trayectoria de más de 15 años, está empresa tiene una gran lista de contactos con los representantes de diversos intérpretes de renombre. Esto significa que la empresa tiene un acceso privilegiado que le permite conocer de primera mano si el artista es alguien con disposición de participar en eventos privados, si se encuentra en medio de una gira, cuánto suele cobrar por sus presentaciones, etcétera.

Artistas emergentes y DJs Por otra parte, Peculiar explica que sus servicios no solo se enfocan en cantantes famosos de talla internacional, sino que también gestiona contrataciones de artistas conocidos, emergentes, grupos de versiones profesionales, DJs, agrupaciones de tributos y artistas de pequeño formato.

En todos los casos, Peculiar se encarga de contactar, negociar y concretar el acuerdo con el artista y su equipo, así como de facilitar los aspectos técnicos.

Al respecto, la agencia señala que ofrece un servicio de asesoramiento, tanto en el caso de que ya se tenga en mente a un cantante o a una agrupación en específico, como si aún no se tiene claro cuál es la mejor opción musical según las características de la fiesta y el presupuesto disponible.

Para finalizar, cabe destacar que para solicitar la asesoría de la empresa solo es necesario llenar un formulario que está disponible en su sitio web. El tiempo de respuesta es de un plazo máximo de 24 horas.