Impresión fotográfica online personalizada con Tuink

Los avances de la tecnología han permitido que los teléfonos inteligentes incorporen cámaras digitales capaces de tomar fotografías de gran calidad. De esta forma, las personas tienen la posibilidad de registrar prácticamente cada momento de sus vidas, almacenando esos recuerdos en la memoria del móvil. Sin embargo, el formato digital hace que, en muchas ocasiones, las fotos terminen olvidándose o perdiéndose, por lo que recurrir a la impresión fotográfica es una de las mejores opciones para evitar este tipo de situaciones.

En este aspecto, Tuink ofrece un servicio express de revelado fotográfico con el cual es posible imprimir las instantáneas directamente del móvil o la cámara.

Las ventajas de imprimir las fotos Si bien la tecnología digital ha traído aparejadas múltiples ventajas en lo que respecta a la fotografía, también ha provocado algunos cambios que no han resultado tan beneficiosos. En este sentido, las copias en papel ya no son el medio de referencia para ver fotos, lo cual ha generado que los archivos fotográficos se acumulen en los discos duros, corriendo un serio riesgo de perderse.

Ante esta situación, la impresión fotográfica no solo es una buena alternativa para preservar una imagen en formato físico, sino que se trata de una experiencia multisensorial que puede resultar muy placentera para las personas. En primer lugar, la naturaleza tangible de una fotografía impresa permite un disfrute diferente al que se da frente a una pantalla, desde el tacto del papel hasta la posibilidad de colocarla en un marco y utilizarla como objeto decorativo en el hogar. A su vez, imprimir una instantánea facilita la apreciación de los distintos detalles como el contraste, las texturas o las tonalidades, los cuales pueden incluso adquirir un aspecto particular según el papel elegido para la impresión.

Impresión fotográfica express Creada en 2018, Tuink es una empresa especializada en la comercialización de consumibles y en el mantenimiento de impresoras láser e inkjet, la cual ha logrado un gran crecimiento a través de un modelo de negocio multimarca que ya suma casi 90 puntos de venta en algunas de las principales ciudades de España.

En este marco, otro de los servicios que ha permitido esta notable expansión es el de impresión fotográfica llamado Photo Tuink, un método de revelado express mediante el cual es posible obtener imágenes en papel al instante.

Para ello, los clientes pueden utilizar su móvil o cámara digital para imprimir las fotos en el tamaño que prefieran desde el lector de tarjetas de medios, el cable USB, o bien por medio de Bluetooth, la app Smart Photo Print o redes sociales.

Con productos a precios asequibles para mantener la calidad de impresión sin gastar de más, Tuink se ha posicionado como una de las mejores alternativas para una impresión fotográfica rápida, sencilla y nítida.