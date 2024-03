'Sabores Solidarios Sanluqueños', una experiencia gastronómica con propósito

El día 2 de marzo se celebró en el Hotel Albariza de Sanlúcar de Barrameda el evento gastronómico solidario "Sabores Solidarios Sanluqueños"

Este evento organizado por NM Events in Ibiza, bajo la dirección de Nuria Moreno, el Hotel Boutique Albariza y la Parroquia Mayor de la O, tuvo como noble propósito unir a la comunidad en torno a la buena comida y la solidaridad.

Además del patrocinio del Hotel Albariza de Sanlúcar de Barrameda y NM Events in Ibiza se sumaron al apoyo la Diputación de Cádiz y Sanlúcar Ciudad Gastronómica.

La recaudación del evento se destinará a ayudar a los más necesitados de la Parroquia Mayor de la O de Sanlúcar de Barrameda dirigida por Don Francisco Varela.

Un banquete de estrellas para una noble causa La jornada se dividió en dos partes. A mediodía, los asistentes disfrutaron de un deleite culinario donde renombrados Chefs de renombre con Estrellas Michelin y Soles Repsol, como Víctor Martín (Trigo, Valladolid), Israel Ramos (Mantúa, Jerez de la Frontera), y Óscar Molina (Ibiza), entre otros, han compartido su creatividad y maestría en sus platos, arroz con pollo de corral y cositas de SanLúcar de Barrameda, ensalada líquida de atún y ceviche de atún. Establecimientos locales, como La Carboná, El Espejo, La Taberna Avante Claro, El Mirador de Doñana, Casa Balbino, La Barbiana y Helados Toni, también ofrecieron exquisitas creaciones típicas de la tierra como: sopa de galeras, tagarninas, pintarroja a la brasa con adobo gaditano, ostión, quesos artesanos, jamón al corte y paté de ave al oloroso de Pedro Ximénez.

La experiencia culinaria se vio enriquecida por patrocinadores como: Fundación Caja Rural del Sur, La Razón, Bodegas Barbadillo, Bodegas CEPA21, Distribución Cuevas, Distribuciones Caballero Otero, Quesos artesanos Pajarete, Victoria’s Dream, Picos San Rafael, Hermanos Brioso Pescados y Marisco, BST Publicidad, Petaca Chico, Amar, Frutos Secos Jurado, Schweppes y Coca-Cola, quienes aportaron sus mejores productos.

Tardeo solidario: música, bebidas y solidaridad La segunda parte del evento se transformó en un "tardeo" donde la cantaora flamenca Kina Méndez, de la saga de los Méndez, impresionó a los presentes con su música en vivo.

Unión para el bien común La recaudación de ambos momentos del evento se destinará íntegramente a apoyar a quienes más lo necesitan en la Parroquia Mayor de la O, consolidando así la unión de la comunidad por el bien común.

