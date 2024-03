Absolute Racing participa en las 12 Horas de Sepang con Porsche, patrocinado por GEEKVP

GEEKVP, una compañía tecnológica con sede en Shenzhen, opera una instalación de fabricación inteligente que combina la informatización, inteligencia y eficiencia en sus procesos de manufactura. La empresa se dedica a ofrecer soluciones de productos excepcionales a su clientela global Absolute Racing competirá con un Porsche 911 GT3 R (Tipo 992) en las 12 Horas de Sepang (Malasia), en asociación por primera vez con GEEKVP.

Anderson Tanoto de Indonesia, Eshan Pieris de Sri Lanka y Dorian Boccolacci conducirán el coche patrocinado por GEEKVP en la carrera de resistencia más prestigiosa de Asia, que comienza en la mañana del sábado 16 de marzo.

El trío de pilotos de Absolute Racing, aunque nuevos en esta carrera en particular, traen consigo una amplia experiencia en competición. Anderson Tanoto, un piloto de categoría Bronce de Indonesia y campeón anterior de la Copa GT4 en la serie de copa monomarca Audi R8 en Asia con Absolute Racing, participó en el Gran Premio de Singapur del año pasado y en las carreras GT del Gran Premio de Macao. También ha sido un participante regular en las carreras GT, tanto en Estados Unidos como en Asia.

Eshan Pieris es una figura conocida en la familia de Absolute Racing. El corredor de Sri Lanka aseguró la primera victoria de su país en F3 mientras competía para Absolute Racing en 2019, y desde entonces, ha hecho la transición a los coches GT donde se ha establecido como uno de los pilotos más prometedores. La temporada pasada, Eshan Pieris logró posiciones en el podio en la clase TSS The Super Series Super Car GT3 Pro. Hijo de la leyenda del automovilismo de Sri Lanka, David Pieris, Eshan Pieris hará su debut en las 12 Horas de Sepang.

Completando la alineación estará el actual campeón de la Porsche Carrera Cup Francia, Dorian Boccolacci. El francés de veinticinco años, originario de Cannes, competirá en su primera carrera en Asia, trayendo consigo una experiencia significativa en los niveles más altos del deporte. Boccolacci comenzó su carrera en las carreras de monoplazas en el Campeonato Francés de Fórmula 4 en 2014, terminando en segundo lugar. Más tarde se convirtió en Vicecampeón en la Eurocopa Formula Renault 2.0 antes de competir en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA y luego en las Series GP3 y el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. Pasó a los coches GT en 2020, logrando resultados sólidos en la serie Porsche Carrera Cup de su país natal. Boccolacci también es ganador de clase en la serie de carreras sobre hielo Trofeo Andros.

Comentando sobre la tercera entrada gestionada por Absolute Racing en la carrera, Ingo Matter, director del equipo de Absolute Racing, declaró: "Estoy realmente encantado de que nos unamos a las 12 Horas de Sepang por primera vez con el Porsche 911 GT3 R y en asociación con Geek. Hemos reunido una alineación de pilotos probada. Anderson y Eshan han sido parte de la familia de Absolute Racing durante mucho tiempo, y estamos complacidos de darles su primera oportunidad en la carrera. Dorian ya ha hecho pruebas con nosotros antes, y aporta una enorme experiencia en carreras con coches Porsche en Europa; creemos que no tendrá problemas para adaptarse rápidamente al equipo y a sus compañeros de equipo"

Eshan Pieris comentó: "es genial iniciar la temporada de carreras 2024 con un evento como las 12 Horas de Sepang. También estoy muy emocionado de estar con Porsche en esta carrera junto a Absolute Racing. Va a ser un fin de semana épico, y realmente lo estoy esperando con ansias".

Dorian Boccolacci añadió: "Estoy muy contento de unirme a Absolute Racing para las 12 Horas de Sepang. Tuvimos una prueba juntos en la misma pista, y estoy emocionado y totalmente motivado para trabajar con ellos para la carrera".

La carrera de las 12 Horas de Sepang comienza a las 10:00 a. m. hora de Malasia el sábado 16 de marzo de 2024.

HORARIO (GMT+8)

Jueves, 14 de marzo

19:30 - 21:00 - PRÁCTICA NOCTURNA

Viernes, 15 de marzo

08:00 - 09:30 - PRÁCTICA LIBRE 1

10:30 - 12:00 - PRÁCTICA LIBRE 2

16:05 - 18:00 - CLASIFICACIÓN

Sábado, 16 de marzo

10:00 - 22:00 - CARRERA