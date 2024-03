Los 5 puntos en el hogar que se olvidan de limpiar

Saytra se hace eco de la información lanzada por El Mueble sobre los consejos de limpieza para no dejar rincones sin limpiar Saytra, una de las empresas de limpieza en Huelva con servicios de limpieza textil en Huelva, se hace eco de la información lanzada por El Mueble sobre los consejos de limpieza de los expertos para no dejar ninguna parte del hogar sin limpiar.

Mantener un hogar limpio y ordenado puede ser todo un desafío, especialmente cuando se trata de abordar los rincones y lugares que a menudo pasamos por alto. En un artículo reciente de El Mueble, una experta en orden y limpieza comparte sus conocimientos sobre esos lugares olvidados que pueden acumular polvo y desorden si no se les presta la atención adecuada.

Uno de los rincones menos atendidos, pero propenso a acumular polvo, es la parte superior de las puertas. A menudo, este espacio se pasa por alto durante las sesiones regulares de limpieza. La experta sugiere utilizar un plumero de mango largo o un paño con un palo para llegar a estas áreas altas y eliminar cualquier acumulación de polvo.

Los electrodomésticos también son propensos a acumular suciedad en áreas menos visibles. La parte trasera del radiador, por ejemplo, es un lugar donde el polvo y la suciedad pueden acumularse con el tiempo. La experta aconseja mover los electrodomésticos para limpiar detrás de ellos periódicamente y asegurarse de que los filtros y las aberturas estén libres de obstrucciones.

Los marcos de las ventanas y las cortinas son otros puntos comunes que a menudo pasamos por alto al limpiar. La experta sugiere utilizar un aspirador con un accesorio pequeño para eliminar el polvo acumulado en las esquinas y rincones difíciles de alcanzar. Además, lavar las cortinas regularmente contribuirá a mantener el ambiente fresco y libre de partículas de polvo.

El área debajo de los muebles es otro lugar propenso a acumular polvo y pelusa. La experta en orden y limpieza aconseja utilizar una aspiradora con una boquilla delgada o un cepillo para llegar a estos lugares de difícil acceso y mantenerlos libres de suciedad.

Los objetos decorativos y adornos también pueden acumular polvo con el tiempo. La experta sugiere limpiar estos elementos regularmente con un paño suave o un cepillo pequeño para evitar que el polvo se acumule y afecte la apariencia de los objetos.

Finalmente, la experta destaca la importancia de prestar atención a los rincones de las habitaciones, especialmente aquellos que están detrás de los muebles y en las esquinas menos visibles. Estos lugares a menudo son pasados por alto durante la limpieza regular, pero pueden acumular polvo y suciedad si no se abordan de manera adecuada.