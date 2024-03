'PAWN SHOP MADRID' el docu-reality sobre el mundo de los empeños de lujo presenta su segundo episodio

Pawn Shop Madrid presenta el segundo capítulo de su serie, ofreciendo una mirada al día a día de la prestigiosa casa de empeños madrileña donde se empeñan, compran y venden desde Ferraris F430 hasta relojes Rolex Daytona de platino con esfera Blue Ice La serie "PAWN SHOP MADRID" presenta su segundo episodio, disponible en el canal de YouTube @pawnshop_madrid o a través del enlace directo: https://www.youtube.com/watch?v=eOt5J2wHufU. Pawn Shop Madrid desde su estreno en diciembre del pasado año, ha cautivado a los aficionados del fascinante mundo de los empeños de lujo, haciendo posible la producción de una nueva entrega.

Esta producción original ofrece una mirada exclusiva al día a día de la casa de empeños de lujo PAWN SHOP, ubicada en el Paseo de la Habana 62, en el corazón de Madrid; un docu-reality donde sus fundadores: Ignacio Oberlander y Álvaro Martín, desgranan su rutina diaria, una nada convencional jornada laboral cargada de lujo, negocios y adrenalina.

El nuevo episodio de "PAWN SHOP MADRID" eleva el listón fijado con el primer capítulo, llevando a los espectadores a un viaje más profundo por el mundo de los empeños de lujo. El espectador participará del empeño de un super deportivo de la casa Ferrari, así como del empeño de uno de los modelos más exclusivos de Rolex: el modelo Daytona Blue Ice de platino.

Pawn Shop eleva su apuesta de entretenimiento con esta nueva entrega, prometiendo no dejar de sorprender a su audiencia con nuevas emocionantes trasacciones y con los mejores artículos de lujo, donde cada objeto tiene una historia que contar y cada negociación no deja de ser una aventura que puede ser compartida.

Fundada en 2013, Pawn Shop se ha establecido como el referente en el sector de los empeños de lujo de la capital. La empresa se especializa en la compraventa y empeño de artículos de alta gama, incluyendo vehículos deportivos, relojes de prestigiosas marcas como: Rolex, Hublot y Audemars Piguet, joyería de lujo de firmas como: Bulgari, Cartier y Tiffany & Co, y bolsos emblemáticos de Hermes.

La actividad económica de Pawn Shop va más allá de la mera compraventa o empeño de artículos de lujo, proporcionando una solución financiera para personas que necesitan liquidez inmediata. Sus clientes pueden empeñar o vender sus bienes de valor rápida y cómodamente sin tener que recurrir a los préstamos tradicionales, convirtiendo a Pawn Shop en un recurso de sumo valor para quienes buscan una alternativa de financiación rápida y segura.

En tiempos de incertidumbre económica, activos como el oro, los diamantes, los relojes de lujo y todo tipo de artículos exclusivos de elevado valor, se convierten en valor refugio, una de las opciones preferidas por los inversores para combatir a la inflación, manteniendo o aumentando su valor con el paso del tiempo. La revalorización de estos bienes por sus metales preciosos y exclusividad, los convierte en inversiones atractivas para todo tipo de usuarios, coleccionistas e inversores.

Para más información sobre Pawn Shop y la serie, puede visitarse la página web oficial: https://www.pawnshop.es o a través de su perfil de Instagram con más de 62.000 seguidores: @pawnshopmadrid.