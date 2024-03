Encontrando soluciones a problemas actuales

Empresas y entidades públicas encuentran en su día a día un gran número de normas de cumplimiento obligatorio. Tienen que proteger los datos de trabajadores y clientes, deben implantar protocolos de acoso, de uso del correo electrónico, planes de igualdad, planes de riesgos laborales, y hasta un reciente plan LGTBI.

Además, implantar un canal por el que esos afectados por todas las normas puedan exponer sus quejas, aportar información a la empresa, y denunciar. Y, para eso, hay que implantar un canal de denuncias. Con el objeto de que la dispersión y el desconocimiento no genere incumplimiento, se va a buscar en el océano de internet, formas de simplificar.

Hoy va a entrevistar a Jesús Medina, CEO de la consultora DATAGESTION.

Cada vez hay más normas, ¿esta abundancia puede llegar a producir incumplimiento?

Por supuesto, y ya lo hace. Las empresas evalúan los riesgos que puede acarrear el incumplimiento, y el coste de conseguir ese cumplimiento. Y muchas veces optan por no cumplir, y presentar recursos ante las posibles sanciones.

No parece muy serio.

Y no lo es. Pero es real, y lo estamos viendo diariamente. Gerentes y trabajadores colapsados en el cumplimiento de obligaciones que no van a suponer un beneficio cuantificable, plazos que hay que cumplir, necesidad de incrementar facturaciones, etc. Y solo menciono una pequeña parte del día a día de cualquier empresa o entidad.

¿Hemos visto que planteáis alternativas?

Exacto. Creemos en la externalización de los servicios. Y en la agrupación en el cumplimiento de obligaciones. Cuando entramos en una empresa, asumimos el puesto de Delegado de Protección de Datos. Y no solo para la protección de datos. Implementamos un programa de cumplimiento normativo, donde acudir para que la organización, tenga residenciados todos los protocolos necesarios. U a aplicación que gestione la información a trabajadores y terceros, y que guíe a los responsables en todo estos procesos.

¿Tienen previsto el protocolizar los casos de incumplimientos?

Paralelo a todo lo anterior, y con el mismo cuadro de mandos implantamos un canal de denuncias en la entidad, ya sea identificada o anónima, con un panel de registro que da igualdad de oportunidades a denunciante y a entidad.

Para un mundo regido por múltiples normas, las soluciones agrupadoras son una necesidad, se despide al CEO de DATAGESTION, con la sensación de que frente a las dificultades siempre hay soluciones