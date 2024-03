España encabeza el ranking europeo de eventos de empresa

España y Alemania encabezan el ranking europeo en organización de eventos. Solo gana, y por goleada, EE.UU. a nivel mundial.

En muchos eventos se cuenta con un speaker y, por supuesto, con un presentador o maestro de ceremonias. Pero el mercado de los conferenciantes profesionales está aún muy verde en España.

Muchas compañías todavía no han comprendido la necesidad de contratar a alguien profesional. De ahí que sus eventos no conecten con sus colaboradores y clientes. Y que no se cansen de ver portavoces «de la casa» muy, muy verdes en esto de transmitir…

Es una lástima cómo se está desvirtuando el sector, cada vez menos profesional, convirtiendo el mercado de los conferenciantes en un mercadillo. Con qué alegría muchos se cuelgan la etiqueta de experto… un campo que se necesita profesionalizar aún, plagado de personajes con más ego que currículo, producto de temporada que saben cómo pero no qué, y profesionales que saben qué pero no cómo.

A veces no toda la culpa la tienen ellos, muchas empresas se empeñan en contratar ponentes que no encajan con la temática, solo porque son mediáticos o porque son amigos de un directivo. Si s pe está ensando en organizar un evento con la presencia de un ponente, y se quiere que sea un éxito, una buena agencia de conferenciantes es el mejor aliado.

Para hablar sobre el panorama actual de los conferenciantes, se ha contactado con Helpers Speakers, una agencia de referencia en el sector. Su CEO Jesús Ripoll ha atendido amablemente las preguntas.

“En realidad somos pequeñitos, artesanos, porque no queremos ser los más grandes… ¡sí los mejores! En Helpers Speakers hacemos las cosas con cariño, sin pensar en “el algoritmo”, buscando siempre un impacto positivo y duradero en los equipos. Sabemos bien que la clave del éxito está en adaptar los contenidos a los objetivos. Dinos qué buscas y te ayudaremos a lograrlo. No somos solo una agencia de contratación sin más”

Tanto Jesús Ripoll como su socia, Raquel S. Armán, vienen del mundo de la empresa, y saben muy bien esos “dolores” que hay que tratar, pero si algo les caracteriza es la honestidad con la que se han ganado la credibilidad del mercado, y ese lado solidario que siempre está presente. No en vano, su lema es “menos bla y más corazón”.

“En Helpers Speakers venimos del mundo de la empresa, hablamos tu mismo lenguaje y hemos estado en tu lado de la mesa, sabemos muy bien lo frustrante que es que no te respondan rápido, que traten de colocarte al ponente que les deja mejor margen o que inflen tu presupuesto” dice Jesús, y su socia apunta: “¡eso va en contra de nuestros principios… y de nuestros finales! Confía en nosotros…¡Somos Helpers y nos encanta ayudar!”

Un 10? los beneficios de sus conferencias (y de los Helpers que se han sumado a la iniciativa) se dona a la Asociación Española Contra el Cáncer, además de colaborar activamente con varias causas solidarias (como con la ong ADCAM, con el pueblo Masái de Kenia como protagonista) “No hay ningún coste adicional para el cliente, los acuerdos con los ponentes nos aseguran que nuestros clientes obtengan las mejores tarifas” comenta Raquel.

Al preguntarles sobre los ponentes del momento, Jesús es claro: “los de siempre” afirma contundente, “por mucho que tratemos de prescribir nuevas caras, muy potentes, las personas que deciden en las empresas, siempre tienen inseguridad, y se tiran a por el mediático. Pero hay vida después de Victor Küppers, con todo nuestro cariño porque lo adoramos.”

Posiblemente, Victor Küppers es el primer nombre que se viene a la cabeza cuando se piensa en «conferenciantes», sin duda, el más mediático y referente indiscutible del mundo motivacional. Buen rollo es la primera y la última cosa que todos destacan de él. Su estilo —y su particular manera de comunicar— son un reflejo de lo que transmite en sus ponencias: la importancia de la actitud.

Raquel habla del fenómeno Küppers: “Su propuesta está muy trabajada tras años de prueba-error, y es puro y maravilloso sentido común, cuando le escuchas todo te suena bien, y solo puedes darle las gracias por cada palabra. Años después de sus inicios, sigue mostrando el mismo entusiasmo y se implica al cien por cien en cada ponencia. Durante el briefing pregunta, se interesa. Y, algo que le honra, no cobra si el cliente no está contento. Por supuesto, jamás ha sucedido ni ocurrirá”.

Al preguntarles sobre las temáticas del momento, ambos coinciden: sostenibilidad, IA, emprendimiento y, por supuesto, la motivación de equipos. El problema viene cuando todos se quieren subir al carro y se encuentran con los “todólogos y la intrusión” como dicen desde Helpers Speakers.

Jesús explica: “Para enfrentarte a un público en calidad de experto y con solvencia, es necesario tener conocimientos, una opinión formada y experiencia, una trayectoria sólida y demostrable. Las conferencias donde el ponente está cogido por los pelos resultan montoneras, repletas de palabras gastadas y con poca sustancia. En lo que a nosotros respecta, tiene efecto rebote, como las dietas: los hace decrecer enormemente como profesionales y exponencialmente como personas” y continúa: “en Helpers somos muy exigentes con los perfiles que incorporamos a nuestro dossier, a diferencia de otras agencias donde si pagas te meten en su top 100, sin ninguna base, nosotros no cobramos por incorporar ponentes a nuestro portfolio y nos ha brindado una reputación y un posicionamiento en el mercado indiscutibles. Eso siempre será marca de la casa”

Por último, cuando les piden que nombren solo uno de esos perfiles no tan conocidos, pero por los Helpers Speakers apuestan, responden: “William Kikanae, actualmente es nuestro conferenciante más destacado, es el líder de los Masái de Kenia y tiene una historia detrás de emprendimiento, autoliderazgo, solidaridad, inclusión, educación y empoderamiento de la mujer que lo hace único”