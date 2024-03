Directo, trucos para ahorrar en alquileres vacacionales

Con algunas estrategias clave, es posible maximizar el valor de la estancia en un destino turístico, y que la planificación de unas vacaciones inolvidables no representen una carga financiera.

Los expertos detrás de la extensión de viajes Directo ofrecen cuatro trucos para ahorrar en alquileres vacacionales para aquellos que buscan experiencias increíbles sin comprometer su presupuesto.

La primera estrategia para ahorrar en alquileres vacacionales implica ser flexible con las fechas de estancia. Las tarifas pueden fluctuar significativamente según el día o la semana seleccionada. La opción de fechas flexibles, disponible en algunas plataformas, permite ajustar la duración del viaje, facilitando la exploración de opciones a precios más accesibles. Al evitar períodos de alta demanda o temporadas turísticas, es posible asegurar tarifas más económicas y disfrutar de la misma experiencia vacacional a un coste más bajo.

Elegir cuidadosamente el destino y la duración de la estancia De manera similar a la flexibilidad en las fechas, la adaptabilidad en cuanto al destino puede ser una estrategia efectiva para reducir costes. En lugar de limitarse a buscar alojamiento en una ciudad específica, ampliar la búsqueda a un continente, región o país puede revelar opciones más económicas. Esta táctica no solo permite descubrir destinos menos turísticos, sino que también brinda la oportunidad de explorar lugares no considerados previamente. Al ser abierto a diversas ubicaciones, se pueden encontrar joyas ocultas y experimentar la diversidad sin comprometer el presupuesto.

La siguiente estrategia consiste en considerar alquilar por periodos más extensos. Muchos anfitriones ofrecen tarifas más bajas a los huéspedes que reservan estancias prolongadas, siendo en algunos casos más económico alquilar por una semana completa que solo por un fin de semana. Esta opción no solo representa un ahorro financiero, sino que también brinda la posibilidad de sumergirse más profundamente en la cultura y el entorno del destino elegido. Para aquellos que buscan una experiencia más inmersiva, alargar la estancia puede ser una elección rentable y enriquecedora.

Reservar usando la extensión Directo Para aquellos que han encontrado una opción atractiva, se recomienda contactar de forma directa al anfitrión y preguntar por posibles descuentos para reservas directas. Muchos dueños de casas y pisos vacacionales están dispuestos a negociar, lo que puede resultar beneficioso al evitar las comisiones de las plataformas de reservas. Una herramienta útil para facilitar la reserva directa es la extensión de Chrome para viajes, Directo. Esta extensión busca el sitio web directo de los alojamientos mientras se navega por plataformas de reservas, evitando así las comisiones que estas plataformas aplican a los alojamientos (entre un 5 % y un 20 %). La extensión es gratuita y se puede instalar desde el Chrome Store.

Estas estrategias ofrecen un enfoque detallado y efectivo para maximizar el ahorro en alquileres vacacionales. La flexibilidad en fechas y destinos, la consideración de estancias más largas, la reserva directa y la utilización de herramientas como Directo se combinan para brindar a los viajeros la capacidad de disfrutar de experiencias excepcionales sin sacrificar su presupuesto.