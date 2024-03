El arte de Francesca Marlop se luce en el diseño de vestidos de novia

La diseñadora de moda española Francesca Marlop hace realidad el vestido soñado para cada novia que llega a su atelier, ubicado en Girona.

Hoy, con más de 20 años de experiencia, esta prestigiosa profesional del diseño aborda cada proyecto de vestidos de novia con una empatía única. Su pasión por la moda y la costura se nota en cada línea y detalle de sus vestidos, logrando una construcción impecable que surge después de analizar la figura de su clienta, así como su manera de ser, para armonizar y realzar su personalidad.

Experiencia y vanguardia en sus manos Francesca Marlop no solo se ha dedicado a formarse como diseñadora de modas de alto nivel, sino que ha compartido sus conocimientos al cofundar la reconocida escuela Girona Moda, donde ejerció como profesora de diseño y confección. Asimismo, con la creación de su marca personal en 2004, Francesca se especializó en la creación de colecciones de moda nupcial y de fiesta.

“Me encanta crear vestidos únicos que hablen de ellas y perduren en el tiempo, con resultados garantizados. En mi atelier, brindo una experiencia única para la novia. Ayudo a elegir su vestido ideal que refleje su personalidad y se coordine con todo su evento”, comenta Marlop al describir su más importante proyecto: El Programa Bridal Look, con el que no solo la novia encontrará su vestido perfecto, sino que recibirá las pautas de estilismo completo para su día más especial.

En la página web de la diseñadora, las interesadas en hacer realidad el vestido anhelado pueden solicitar un exclusivo servicio de asesoría por hora para participar en la preparación de cada detalle del atuendo. La experiencia se basa en un compartir fraterno y divertido entre creadora y clienta hasta lograr una prenda única que podrá ser pagada en varias cuotas.

Elegancia y feminidad Además de la opción de ser parte del diseño de su vestido, las clientas del atelier pueden elegir entre las diversas propuestas que ofrece Francesca en su website. En los vestidos de novia resaltan las líneas sencillas, ajustadas a la silueta y a la vez muy cómodas, llenas de elegancia y feminidad. Tejidos de alta gama y acabados artesanales se fusionan en las manos de la diseñadora para generar verdaderas joyas del buen vestir, no solo para las novias sino para las madrinas, damas de honor e incluso de las invitadas.

Otra ventaja de esta prestigiosa firma es que logra todo el proceso de elaboración del atuendo nupcial a medida en solo cinco meses y tres pruebas, a lo largo de este tiempo que promete ser agradable y creativo, gracias a la amabilidad y alegría que caracterizan a Francesca Marlop.