Hidromiel Zángana y sus bebidas ecológicas

Entre la extensa gama de bebidas ecológicas presentes en el mercado actual, hay opciones que no solo buscan satisfacer el paladar, sino también promover la salud y la sostenibilidad.

Entre los beneficios de optar por estas alternativas, destaca la reducción de riesgos asociados al consumo de azúcares añadidos, promoviendo así un estilo de vida más saludable y la prevención de problemas de salud.

La variedad de bebidas ecológicas disponibles en el país refleja la diversidad de opciones saludables y sostenibles. Desde kombuchas hasta sidras, cada marca se esfuerza por ofrecer alternativas que van más allá de los estándares tradicionales. Otras opciones incluyen refrescos naturales, zumos o batidos listos para tomar. Dentro de esta variada oferta, Hidromiel Zángana destaca como una opción única y certificada por el COPAE, la entidad del Principado de Asturias encargada de validar productos ecológicos.

Poseer la certificación COPAE El COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica) es un organismo de control y certificación encargado de verificar que los productos agrarios etiquetados como ecológicos cumplen con los estándares establecidos para la producción orgánica. Cuando un producto, como Hidromiel Zángana, cuenta con la certificación COPAE, significa que ha pasado por un riguroso proceso de evaluación. Este proceso implica inspecciones regulares de las instalaciones de producción, análisis de los métodos agrícolas y de elaboración, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la agricultura ecológica.

La bebida Hidromiel Zángana ECO, elaborada con miel 100 % española y ecológica, presenta características únicas que la hacen destacar en el mercado. Con una graduación media, semiseca y ligera en boca, este hidromiel ecológico se distingue por su gasificación media y sus intensos aromas a miel de mil flores. Además, su historia se teje a partir de tres ingenieros químicos con una pasión compartida por el hidromiel, quienes, tras dos años de investigación y desarrollo, crearon SMA Asturian Food&Drinks S.L. en el 2018.

Trascendencia para el ambiente de consumir bebidas ecológicas Consumir bebidas ecológicas no solo aporta beneficios individuales, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente. Estas bebidas, producidas sin pesticidas ni químicos sintéticos, no solo promueven una alta calidad, al ofrecer ingredientes más ricos en nutrientes, sino que también respaldan prácticas agrícolas sostenibles que reducen la contaminación del suelo y del agua. Utilizar productos ecológicos contribuye a la preservación de la biodiversidad y reduce la huella de carbono asociada al transporte.

Al seleccionar bebidas ecológicas también se hace una contribución al impulso de pequeñas compañías comprometidas con la innovación, la calidad y el respeto por el medio ambiente. Hidromiel Zángana, respaldada por su certificación ecológica y la pasión de sus creadores, es un ejemplo destacado de cómo las bebidas ecológicas pueden ser una opción deliciosa y sostenible en el mercado actual.