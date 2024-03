‘Mi vida, mi libro’, la valiente apuesta de Norma Blascar en la que narra su propia historia

CÍRCULO ROJO.- La vida no es siempre lineal ni tampoco cómo la imaginamos, pero son muy pocos los que tienen el valor de cuestionarlo. Norma Blascar es de esas valientes que se cuestiona su propia vida y además lo cuenta en su libro, Mi vida, mi libro. “Me inspiró el estar cansada de estar triste, enfadada, desorientada y no ser yo misma. Soy una persona positiva y con ganas de vivir y cuando vivo eso me da paz, conmigo y con los que me rodean. Me sentí obligada a pensar más en el lado oscuro de las personas y no en la buena fe, y no quería ser así, no quería estar continuamente analizando frases o situaciones para no salir herida de la situación”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “la vida de Sonia. Una mujer con dos hijas, divorciada de su primer marido y casada con su pareja actual. Con una hermana y amigas a las que adora y con un reencuentro de su primer amor, el cual le provocará que dude sobre sus propios sentimientos”.

Se trata de un libro fácil de leer, ideal para desconectar y reír. “Es una historia que, además, la persona que la lea, indistintamente la edad que tenga, se podrá sentir identificada. A la protagonista le suceden cosas muy cotidianas y por ese motivo es una obra muy cercana”, explica la propia autora.

Sinopsis Sonia es una mujer divorciada de su primer marido, con dos hijas en común y casada con su pareja actual, Juan. Tiene una relación tormentosa con su exmarido, lo cual no impide que tenga una excelente relación con su familia y la gente que la rodea.

De la nada, aparece un amor de juventud que hace tambalear, no solo su relación con Juan, sino que también pone en duda sus propias decisiones. ¿Será capaz Sonia de mantener firmes sus elecciones? ¿Podrá aceptar los nuevos retos que su hermana le ofrece? Todas estas preguntas y muchas más las podrás descubrir si empiezas a leer su historia.