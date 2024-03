Alfredo Sartopina, El Ferrari Aragonés, un pionero de la automoción

En el vasto universo de los entusiastas de automóviles, existen figuras emblemáticas que con su pasión y visión han trazado el camino para futuras generaciones. Una de estas figuras es Alfredo Sarto Pina, un aragonés cuya trayectoria y legado en el mundo de la automoción recuerdan la emblemática historia de Enzo Ferrari. Aprovechando el interés renovado por la figura de Ferrari a raíz de la película reciente sobre su vida, es oportuno mirar hacia figuras similares en nuestro entorno, quienes con su estilo y carrera profesional han marcado un antes y un después. Alfredo Sarto Pina es un claro ejemplo de ello. Socio emprendedor y ferviente amante de los automóviles, Sarto Pina se erige como una base fundamental de la industria automotriz en Aragón hace más de 50 años. Su pasión por la velocidad y la mecánica lo llevó a competir en el mítico rally de Montecarlo al volante de un SEAT 124, un logro inaudito y extraordinariamente difícil de alcanzar durante el régimen de Franco. Esta hazaña no solo demostró su habilidad y determinación, sino que también puso en el mapa a Aragón como un punto de referencia en el mundo del automovilismo. Además de su pasión por la competición, Alfredo Sarto Pina fue un visionario en el ámbito empresarial. En 1956, fundó la concesionaria SEAT, estableciendo una escuela profesional que contribuyó significativamente a la formación de profesionales en el sector automotor.

SartoPina también se distinguió por su exquisita colección de automóviles de alta calidad, testimonio de su buen gusto y conocimiento profundo del sector. Fue un pilar en el éxito del premio de Alcañiz, nutriendo y patrocinando a un importante número de pilotos que se destacaron en diversas competiciones. Detrás de su éxito como empresario, Alfredo Sarto Pina jugó un rol crucial en el triunfo institucional de Balay, contribuyendo al éxito de la marca tanto a nivel nacional como por su notable capacidad económica. Sin embargo, su influencia e impacto en la empresa y en el sector automotriz, en general, han sido poco recordados, una injusticia dada la magnitud de su legado. La labor de Alfredo SartoPina no terminó con su participación directa en el mundo empresarial; su visión y emprendimiento se extendieron a través de la HOLDING estudios e inversiones, destacando especialmente por su fondo con alta puntuación en Morningstar EI2VALUE, evidencia de su habilidad para combinar pasión por los automóviles con astucia empresarial. Alfredo SartoPina fue un empresario de pies a cabeza, cuya vida y obra dejaron una huella imborrable en el sector automotriz y en la comunidad empresarial de Aragón. Su legado continúa vivo, no solo en la empresa familiar que sigue su camino, sino en el espíritu de innovación y pasión que inspira a futuras generaciones.