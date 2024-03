Control horario de los empleados con geofencing, por Inwout

Al hablar de la transformación digital de las empresas, la digitalización de los procesos internos para un mejor aprovechamiento de los recursos, como el control horario, se ha convertido en una necesidad.

Inwout es una empresa dedicada a la automatización del control horario de los empleados a través de una aplicación, facilitando a los gerentes de Recursos Humanos y propietarios de negocios el registro de las jornadas laborales y la gestión de ausencias y vacaciones. Esto se ha convertido en la solución más asequible y efectiva en el mercado para automatizar el control horario y el cumplimiento legal en España.

El papel del control horario en una empresa El control horario de los miembros de una empresa tiene la finalidad de contabilizar las horas de inicio y salida de la jornada laboral del trabajador, para así tener fácil acceso a las horas totales de trabajo que ha realizado un determinado empleado durante un período de tiempo específico.

Este control permite a la empresa llevar a cabo estrategias para mejorar los horarios de trabajo y así reducir el absentismo laboral. Toda la información horaria de cada empleado queda registrada en el sistema, disminuyendo las tareas administrativas relacionadas con esta área. Además, facilita la obtención de una serie de datos, como las horas de trabajo de los miembros de la empresa, y mejora la definición de objetivos laborales más realistas, impulsando en consecuencia la productividad.

Adicional a ello, automatizar el control horario facilita el acceso a todo tipo de información relacionada con el trabajador, para que pueda ser analizada posteriormente y realizar la medición de datos relacionados con la productividad del empleado y el impacto de su desempeño en la empresa.

Control horario con una aplicación La plataforma móvil desarrollada por Inwout busca simplificar el control horario y la gestión de ausencias de las empresas españolas, sustituyendo el papeleo y las hojas de cálculo. La aplicación permite recibir informes automáticos de las horas de cada trabajador, además de facilitarles el proceso de fichaje, ya que la app saca provecho de Geofence para tener acceso a la geoposición del teléfono del empleado, registrando la hora de entrada y de salida de su puesto de trabajo.

La plataforma proporciona un control horario integral: fichaje, la autogestión de las ausencias, la visualización de actividades en vivo de los empleados, informes de horas y acceso al portal del empleado. Por otra parte, una de las ventajas que más destacan de la aplicación es la posibilidad de que sean los mismos trabajadores quienes gestionen no solo sus ausencias, sino también sus períodos de vacaciones, otorgándole mayor control y aligerando la carga laboral al departamento de Recursos Humanos.

Finalmente, el empleado tiene un portal diseñado para no solo el registro horario, sino también para gestionar por cuenta propia las ausencias y, en sí, tener acceso a la información laboral personal. Todos estos factores han convertido a la aplicación rápidamente en una solución rápida y eficaz del control horario y gestión de días libres o no laborales del equipo de trabajo.