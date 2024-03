Mar en Calma Menorca, la oportunidad de recorrer Menorca en Barco y descubrir toda su magia

España no solo es un país reconocido a nivel mundial por su gastronomía y arquitectura de primer nivel, sino también por sus bellas islas y playas situadas sobre la costa del mar Mediterráneo.

Una isla destacada es Menorca, la cual se ha convertido en un sitio turístico agradable para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. El lugar está compuesto de playas de arena con forma de medialuna y bahías rocosas de agua turquesa denominadas “calas”.

Con la empresa Mar en Calma Menorca es posible recorrer Menorca en barco y realizar distintas excursiones donde contemplar los bellos paisajes que ofrece la isla.

Mar en Calma Menorca, la alternativa para disfrutar de Menorca en barco Disfrutar de Menorca en barco es una actividad ineludible para quienes desean tomar contacto directo con la naturaleza. Los barcos de Mar en Calma Menorca cuentan con plataformas en popa de rápido acceso al agua. De esta manera, las personas que quieren darse un buen chapuzón pueden hacerlo de forma sencilla y con todos los protocolos de seguridad que indican los profesionales a cargo del recorrido.

La firma también ofrece máscaras de snorkel y Stand Up Paddle para los aventureros que pretenden explorar sitios a los cuales la embarcación no llega. Además, cada tripulante recibe un aperitivo menorquín para disfrutar del viaje desde una perspectiva gastronómica.

La atracción de Menorca en barco se puede hacer en dos barcos que incluyen destinos diferentes de la isla. El Llaüt Menorquín Portobello que permite visitar Tosqueta, Sa Llosa, Cala Tirant, Macar, Cala Torta, Cavalleria, Mica y Pregonda; y el barco Don Pancho que se centra en recorrer las calas más importantes del territorio como Macarella, Macarelleta, Turqueta, Son Saura, Fustam y Mitiana.

Una actividad ideal para los amantes del snorkel, Menorca en barco Si bien la mayoría de las personas que decide visitar Menorca en barco busca hacer actividades más tradicionales como disfrutar del sol, sumergirse en las aguas cristalinas o contemplar la magnificencia de los atardeceres, también existen viajeros que se animan a practicar snorkel por la costa norte o sur de la isla.

En la costa norte de Menorca se encuentra la Reserva Marina de Menorca donde los aficionados de este deporte pueden tener contacto con una importante diversidad de flora y fauna autóctona. El sur del territorio también es un sector privilegiado para hacer snorkel debido a las bellas aguas cristalinas que modifican su color en función del horario del día y la altura solar.

En conclusión, España no solo es un país característico por su gastronomía y arquitectura, sino también por sus bellezas naturales. Las travesías de Menorca en Barco que ofrece Mar en Calma Menorca permiten conocer en detalle la inmensidad de los paisajes naturales tanto por tierra como por agua.