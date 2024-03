¿Cómo hacer un total look para terrazas y balcones?, con Sokios

En el momento de decorar una terraza, es difícil combinar todos los elementos, puesto que la variación entre los colores, las texturas y los componentes adicionales que no suelen armonizar entre sí porque no se adquieren en un mismo lugar.

Bajo esta perspectiva, la firma de hogar y decoración Sokios ofrece todos los productos para crear un total look para terrazas y balcones.

La línea de Primavera-Verano 2024 dispone de una gran variedad de elementos de exterior como cortinas, puff, cojines, así como sillas, alfombras y manteles a juego que, además de ser resistentes, se pueden combinar entre sí para crear una decoración integral.

Tendencias 2024 en decoración exterior Si hay un elemento característico de las tendencias en decoración de exteriores, son las paletas de colores naturales. La combinación del beige cálido, gris piedra y verde musgo destaca entre el resto, ya que este tipo de espacio se caracteriza por crear un lugar de calma y conexión con la naturaleza.

Además de estos tres colores, integrar una línea de tonalidades que esté ligada con la naturaleza también es una excelente opción para las terrazas con vegetación alrededor. A su vez, el estilo boho y el minimalista se pueden combinar para crear un espacio acogedor, elegante y sofisticado. Todo esto con elementos quiet luxury como manteles y cortinas con texturas suaves, piezas clásicas y macetas grandes.

Sokios y sus total look para terrazas y balcones Teniendo en cuenta estas tendencias y su estilo personal como marca, Sokios ha desarrollado una colección de productos para exterior que incluye opciones que se adaptan a la terraza, el balcón y el jardín.

Para crear una tonalidad neutral, los productos de la Colección "Manaos" utilizan el color beige como base y un estampado que alude a lo natural. Entre la lista de productos se encuentra la cortina para balcón y terraza que se adapta a cualquier sistema de cortina como riel, hollados o pasa barras. Además, es resistente al sol, al calor y al frío.

Esta se puede combinar con el cojín para silla cuadrada o un puff redondo para suelo. A diferencia de la anterior, este tipo de cojines redondos está hecho en polipiel y está relleno de bolitas de poliestireno de alta durabilidad.

Igualmente con esta tonalidad, la línea "Ipanema" tienen un estampado más saturado, por lo que se puede combinar con el "Manaos" o utilizar de forma independiente. En este mismo estilo también disponen de manteles, servilletas y caminos de mesa para complementar toda la decoración.

Para contentar a quienes buscan opciones menos arriesgadas, existe la línea "Natal" en color crudo, o la línea "Olinda" que aportará su característico color verde oliva en las cortinas, manteles y cojines.

Además de estas opciones, Sokios cuenta con una amplia selección de productos en tendencia con los que se puede crear un total look para terrazas y balcones, que son resistentes, repelen las manchas y no necesitan plancha.