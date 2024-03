Double S Beauty y Angy Garrido han creado el lápiz de ojos más viral de las redes

Double S Beauty, en colaboración con la aclamada maquilladora e influencer Angy Garrido, están revolucionando el mundo del maquillaje con su último lanzamiento: The Eyeliner Pencil by Angy Garrido. Este lápiz de ojos ha causado sensación en las redes sociales, vendiendo más de 500 unidades en menos de 24 horas en su lanzamiento.

Angy Garrido: la inspiración detrás del lápiz Con casi 300 mil seguidores en sus redes sociales, Angy Garrido es una figura influyente en el mundo de la belleza en España. Su pasión por el maquillaje y su talento innato la han llevado a colaborar con marcas líderes en el sector. Ahora, se une a Double S Beauty para ofrecer un producto que refleja su compromiso con la calidad y la innovación en el maquillaje.

"The Eyeliner Pencil es el resultado de meses de trabajo dedicados a crear el perfilador de ojos perfecto, versátil y fácil de utilizar", afirma Angy Garrido.

Este lápiz de ojos ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una textura ultra suave y una alta pigmentación, perfecta para crear sombreados de ensueño o eyeliners difuminados. Fabricados en España y con una fórmula natural, vegana y libre de crueldad animal refleja el compromiso de Angy Garrido y Double S Beauty con la ética y la sostenibilidad en la industria de la belleza.

The Eyeliner Pencil, el resultado de una colaboración única Angy Garrido y Double S Beauty han querido compartir los detalles sobre la colaboración detrás de escena. Desde la selección de tonos hasta el diseño del envase, cada aspecto del producto ha sido influenciado por la comunidad de sus seguidores, quienes participaron activamente en su desarrollo.

Los tonos disponibles, Nunci’s Black y Linda’s Brown, llevan el nombre de dos seguidoras afortunadas, quienes fueron seleccionadas a través de un sorteo en redes sociales. Siendo los dos tonos más usados e ideales para cualquier look.

The Eyeliner Pencil se suma a la gama de productos de esta marca española y familiar, creados “con corazón y ciencia”.