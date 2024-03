longevity de Thomas Wellness Group, la relevancia de la longevidad y cómo alcanzarla

La longevidad es un relevante indicador de bienestar y calidad de vida muy hablado en estos últimos años. No obstante, este concepto no solo implica extender la vida por muchos años, sino también llegar a edad avanzada con un buen estado de salud, que permita a las personas ser independientes y disfrutar de esos años.

Para cultivar estos hábitos y extender los años de vida, Thomas Wellness Group, empresa especializada en wellness y fitness, partner oficial de Starpool en España, se implica de forma directa en contribuir en que esto pase, a través de la fusión entre productos y proyectos que está llevando a cabo. Este tipo de proyectos forman parte de su especialidad y se enfocan en generar espacios wellness, donde cultivar un estilo de vida saludable que permita alcanzar una longevidad plena y amplia.

Cultivar el bienestar y la longevidad Thomas Wellness Group es una empresa que trabaja con diversos especialistas, bajo el objetivo de configurar espacios completamente funcionales, cómodos y estéticos para actividades de acondicionamiento físico y cuidado del bienestar. Para ello, combinan los conocimientos de profesionales de la salud, deporte y entrenamiento físico con los conceptos de expertos en diseño y gestión de espacios, como arquitectos, directores de spa, administradores de negocios hoteleros, etc. Esto les permite crear conceptos únicos en el diseño y equipamiento de estas áreas, que ofrecen una experiencia de primer nivel.

Uno de estos conceptos es el de Longevity Spa, basado en la planificación de programas de regeneración y tratamientos específicos para hacer frente de manera efectiva al manejo del estrés, el sueño, el rendimiento psicofísico y la longevidad, que se ha convertido en una prioridad para todos aquellos que trabajan con el bienestar. Un enfoque innovador, desarrollado para aquellos que quieren dedicar un espacio en su centro al cuidado preventivo y la longevidad. A su vez, estas áreas pueden venir equipadas con un amplio repertorio de comodidades, desde saunas, cabinas de hidromasaje, baños de vapor, y la revolucionaria ZeroBody Cryo y ZeroBody Dry float, de la mano de starpool.

La importancia de la salud y el autocuidado en la longevidad Actualmente, existen tratamientos y servicios sumamente avanzados que prometen resultados significativos en la prolongación de la salud y los años de vida. Sin embargo, cultivar la longevidad es algo que puede hacerse de forma más sencilla y accesible, empezando por asumir algunos hábitos saludables.

Uno de los más importantes es mantenerse en movimiento y llevar una vida activa, que incluya una cantidad regular de ejercicio o actividad física. También es crucial mantener una alimentación equilibrada, con una buena dosis de frutas y verduras, así como tener un buen descanso regular, con las suficientes horas de sueño, además de evitar y minimizar el consumo de alcohol y tabaco.

Todo esto se complementa con una dosis de prevención de marcadores biológicos y cuidado personal, para equilibrar las emociones y fomentar una mentalidad positiva en la vida diaria. Para ello, Thomas Wellness Group ofrece soluciones únicas, personalizadas y con valor añadido, que aportan a distintos usuarios un espacio para llevar a cabo estas prácticas de autocuidado con total comodidad.