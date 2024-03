El 1er Congreso Internacional de Laparoscopia Ginecológica y Anatomía Pélvica conquista Guadalajara

Un evento sin precedentes que ha brindado acceso a la actualización continua a más de 250 especialistas en ginecología de Latinoamérica.

Guadalajara, México – El 1er Congreso Internacional de Laparoscopia Ginecológica y Anatomía Pélvica, celebrado con éxito rotundo en Guadalajara, ha concluido, dejando una huella imborrable en el campo de la medicina ginecológica.

Durante los días 21 al 24 de febrero, expertos nacionales e internacionales se reunieron para compartir conocimientos, innovaciones y prácticas en laparoscopia ginecológica y anatomía pélvica, destacando la importancia de la tecnología y la educación médica en el avance de los tratamientos ginecológicos.

Organizado por el Dr. Juan Carlos Cantón Romero en representación de IMEGAP, 4Doctors e ISSA School con el apoyo de Johnson & Johnson, INB Medic´s Bajio, Medical Legal Center, Gedeon Richter, Hidra Tecnical, Endoméxico, Cab Ingeniería Biomédica, Orbis Healthcare, Demim, Sistemas Administrativos Médicos, Cenadiq y Vademecum, el evento contó con la participación de más de 250 profesionales, incluyendo residentes, cirujanos, investigadores, anatomistas, embriológicos y ginecólogos de más de 13 países, consolidándose como un foro internacional de aprendizaje e intercambio sin precedentes.

El congreso ofreció una agenda completa con talleres prácticos, conferencias magistrales, uso de simulador DaVinci y transmisiones en vivo de procedimientos quirúrgicos ginecológicos, así como disecciones en cadáver.

Entre los momentos destacados, el Dr. William Ortiz sorprendió con su taller ¿Cómo aprender anatomía con mnemotecnias y dibujando? Una experiencia que integró los contenidos de especialidad con las ciencias básicas de una forma lúdica y memorable.

El festival de videos en anatomía presentado por el Dr. Hugo Vásquez García junto al Dr. Francisco J. Hernández Malerva y el Dr. Carlos Leal Meléndez evidenció la importancia de la práctica y la destreza técnica en los procedimientos quirúrgicos.

La conferencia del Dr. Luis Ruvalcaba sobre Preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer ginecológico: estrategias laparoscópicas y enfoques personalizados.

El Dr. Giovanni Roviglione impartió una conferencia sobre Anatomía y laparoscopia quirúrgica en el tratamiento de la endometriosis intestinal con diferentes técnicas.

La disección de cadáver para una neuroanatomía quirúrgica laparoscópica del sistema visceral y somático de la pelvis femenina para cirugía conservadora de nervios practicada por el Dr. Marcello Ceccaroni como cirujano principal y el Dr. Francisco J. Hernández Malerva coordinada por el Dr. Juan Carlos Cantón Romero.

“Este ha sido el mejor congreso al que he asistido en los últimos 20 años” “Espero con ansias el próximo congreso” “Si así ha sido el primer congreso no me voy a perder el próximo” Estos son algunos verbatims de los congresistas tras la clausura del congreso.

El congreso no solo sirvió como una plataforma para la difusión de conocimiento sino también como un puente para la colaboración internacional, con el establecimiento de alianzas estratégicas y proyectos conjuntos entre instituciones y profesionales.

Desde 4Doctors, IMEGAP e ISSA School queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los patrocinadores, ponentes, y asistentes que hicieron posible este evento. Estamos comprometidos a seguir fomentando la formación continua, el avance de la laparoscopia ginecológica y esperamos con ansias poder seguir congregando a grupos de especialistas tan selectos como los que han asistido al 1er Congreso Internacional de Laparoscopia Ginecológica y Anatomía Pélvica en un próximo congreso.