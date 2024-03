Un entrenador personal para aquellas personas que no son fans del gimnasio, Manel Pardo

Suele ser complejo compaginar una vida saludable con el horario de trabajo.

Incluso muchas personas se limitan al momento de inscribirse en un gimnasio debido a que son lugares restrictivos en cuanto al horario, tipo de ejercicio y disponibilidad.

Por este motivo, el profesional Manel Pardo entrenador personal Sant Cugat ofrece un servicio de entrenamiento 100 % personalizado y adaptable para las personas que quieren entrenar en la comodidad y privacidad de su hogar, sin las limitaciones de un espacio físico.

Manel Pardo es un entrenador personal especializado en el método hipopresivo, pilates y preparación deportiva para entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico. Tras años de experiencia ofreciendo el servicio directamente en gimnasios, atendió la necesidad de las personas con una vida constantemente ocupada, pero que igualmente quieren implementar el wellness en su estilo de vida.

Coordinar trabajo y ejercicio es posible con el entrenamiento personal Si hay un bien que está en constante escasez hoy en día, es el tiempo. Desde las rutinas laborales extenuantes hasta la alta demanda social han llevado a muchas personas a dejar a un lado su entrenamiento físico.

Hace algunos años, mantenerse en forma se relacionaba únicamente con el gimnasio, pero actualmente existen opciones personalizadas que se adaptan al cliente y no al revés.

Este es el caso de Manel Pardo, un entrenador personal con experiencia que ofrece el servicio de entrenamiento a domicilio. Dependiendo de los gustos y necesidades de cada persona, el entrenador plantea una rutina a medida que responda a sus requerimientos personales, como la edad, dificultades físicas o tipos de ejercicios de su preferencia.

Para facilitar el proceso, Pardo se encarga de llevar el equipo directamente hasta la residencia de sus clientes o bien se puede realizar al aire libre en el área de Sant Cugat del Vallès (Mira-Sol, Valldoreix, La Floresta, Bellaterra, Vallvidrera, Rubí, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa y Barcelona).

Proceso para obtener un plan personalizado Para crear un plan personalizado, Manel Pardo entrenador personal Sant Cugat emplea un programa específico que ayuda no solo a definir los objetivos, sino también a realizar un seguimiento para medir el progreso del mismo.

Específicamente, su enfoque está dirigido tanto a hombres como mujeres entre los 40 y 55 años que no empatizan con el entrenamiento en gimnasios y, en cambio, prefieren un entrenador personal.

En un inicio, realiza una primera entrevista que se puede hacer directamente a domicilio en la que responde las dudas y el mismo cliente responde un cuestionario para así establecer los objetivos y un plan de entrenamiento coherente y personalizado.

Es importante señalar que en este proceso se realiza una planificación semanal completamente adaptable a los horarios del cliente. Además de proporcionar herramientas para la mejora constante, realizan una revisión periódica del plan, el análisis de los resultados y se adapta cuando sea necesario.

De esta manera, pueden mantener sus jornadas de trabajo, responder a su demanda social y realizar su entrenamiento en la privacidad de su hogar al horario de su preferencia.