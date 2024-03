Miguel Ferrero, CEO de NO Name Sport, se prepara para una misión análoga a Marte con Astroland Agency

Miguel Ferrero, el visionario CEO de la empresa de aventuras NO Name Sport, ha sido seleccionado para una misión única: viajar a Marte sin salir de la Tierra.

¿Cómo es esto posible?

La respuesta está en Astroland, la agencia interplanetaria española con sede en Cantabria. El experimentado aventurero no irá solo; otros empresarios de la talla del multimillonario José Elías, el economista Ignacio de la Torre del Grupo Arcano, el catalán experto en realidad virtual Josep Rodríguez y la exdiputada Mireia Borras, le acompañarán en la llamada Misión Oráculo donde probarán para la ciencia cómo responde el perfil emprendedor en las misiones a Marte.

Astroland, la Misión Análoga a Marte y el futuro de la exploración espacial Astroland se ha ganado su lugar en la vanguardia de la exploración espacial al establecer lo que está considerado como el mejor análogo de Marte en la Tierra, conocido como Ares Station, dentro de una cueva en Arredondo, Cantabria. Esta instalación, autorizada por las administraciones españolas, simula las condiciones de vida en Marte. ¿Por qué una cueva? Porque es prácticamente una réplica exacta de los tubos de lava del Planeta Rojo, es ideal para llevar a cabo misiones análogas, realizar pruebas precisas y extraer conclusiones importantes para la exploración y conquista del planeta rojo. Durante su estancia en la Ares Station, se recogerán datos cruciales para futuros viajes espaciales. Estos datos ayudarán a comprender mejor cómo los seres humanos pueden adaptarse y prosperar en entornos hostiles fuera de la Tierra.

Astroland no solo quiere llegar a Marte; su objetivo final es establecer la primera Metacolonia humana fuera del planeta Tierra mediante métodos científicamente probados.

Miguel Ferrero, con su pasión por la innovación y su liderazgo en NO Name Sport, está destinado a dejar una huella en la historia de la exploración espacial.

La preparación de Miguel Ferrero y el resto del equipo Como parte de esta audaz iniciativa, Miguel Ferrero y sus compañeros se someterán a un riguroso entrenamiento. Su objetivo es experimentar las duras y hostiles circunstancias que enfrentarían los astronautas en Marte. La Ares Station no será un paseo; más bien, es un terreno de pruebas para tecnologías necesarias en Marte y avances que podrían aplicarse en la Tierra. La preparación psicológica también es fundamental, ya que los astronautas deberán sobrevivir durante un tiempo prolongado en un espacio aislado sin luz solar y con un montón de retos que pondrán a prueba su preparación a la hora de resolver todos los problemas que puedan surgir en una misión de este tipo.

Así que, mientras se esperan ansiosamente los resultados de esta misión análoga, los sueños de la humanidad de llegar a las estrellas están más cerca que nunca.