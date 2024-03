¿En qué consiste el curso de preparación para el Oxford Test of English B2 de Alex Bell?

Curso de Preparación para Oxford Test of English B2 El Curso de Preparación Oxford B2 destaca en el mercado educativo por su enfoque profundamente centrado en el examen del Oxford Test of English B2, combinando una excelente relación calidad-precio con una metodología innovadora y específicamente diseñada para maximizar el rendimiento de los estudiantes en esta prueba.

Innovación en estrategias examinatorias La piedra angular de este curso es su enfoque en estrategias examinatorias específicas para todos los módulos de nivel B2, preparando a los estudiantes no solo para enfrentar con éxito las secciones de writing y speaking, sino para destacar en ellas. A través de un método pionero, los participantes aprenden a demostrar sus habilidades lingüísticas de manera óptima, conociendo el tipo de preguntas que suelen caer en el examen basadas en la investigación exhaustiva de la autora del curso, asegurando un alto nivel de desempeño en el examen. Además, tienen a su disposición 10 exámenes simulacros del Oxford Test adicionales. El material de más alta calidad es descargable y las clases están grabadas en un estudio profesional.

Oxford Test of English B2 y enfoque integral y personalizado El programa abarca todos los aspectos esenciales para el examen, desde gramática y vocabulario hasta prácticas intensivas de listening, complementadas con subtítulos en inglés y español para facilitar el aprendizaje. Además, se ofrece feedback personalizado y detallado en tareas de writing y speaking, con informes entregados en 24 horas durante días laborables, adaptados a los criterios del Oxford Test of English y al nivel del MCER. Los informes entregados son muy sólidos y útiles, y gracias a su precisión, producen un alto impacto en la reducción del tiempo de la preparación y autocorrección de los futuros errores.

Relación calidad-precio Ofreciendo un valor excepcional, este curso provee una preparación exhaustiva para el Oxford Test of English B2 a un costo accesible, garantizando que los estudiantes no solo se preparen para superar el examen, sino que también mejoren su dominio general del inglés y sepan aplicar sus conocimientos de manera práctica para conseguir la máxima puntuación en cada destreza.

Expertise de Alex Bell Dirigido por Alex Bell, examinadora internacional y especialista en preparación para exámenes de inglés, este curso se beneficia de su amplia experiencia y conocimientos especializados. Alex, con su impresionante trayectoria como examinadora para Marlins, Cambridge y Oxford, y su formación académica en universidades de prestigio internacionales (Escocia, Suiza, España), aporta una enseñanza de calidad superior enfocada en resultados.

En resumen, el Curso de Preparación Oxford B2 es una elección inmejorable para aquellos que buscan una preparación centrada y efectiva para el Oxford Test of English B2, prometiendo no solo una excelente preparación para el examen sino también un feedback muy sólido y útil, sobre todo de las destrezas productivas que gracias a su precisión tendrán un alto impacto en la reducción del tiempo de la preparación y corrección de errores.