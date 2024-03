FacturaScripts, un software de facturación que se sincroniza con una tienda online

Llevar la facturación al día es un proceso complejo para cualquier e-commerce, dada la cantidad de facturas que se emiten desde estos entornos digitales, dificultando la administración.

Actualmente, existen tiendas online que poseen un nivel de ventas considerable en internet, que no se pueden gestionar solo con una hoja de cálculo de Excel o con Prestashop.

No obstante, muchas de ellas todavía desconocen las múltiples ventajas que puede aportar un software de facturación para una contabilidad rápida, automática y ordenada. La optimización de los procesos de venta, digitalización y personalización de tickets y facturas, control de los gastos, visualización de los ingresos y elaboración de informes, son algunos de sus principales beneficios. FacturaScripts es uno de ellos. Este es un programa libre de contabilidad, facturación y CRM que se puede sincronizar con una tienda online para gestionar la actividad diaria de pymes y autónomos.

Contabilidad y facturación libre con FacturaScripts FacturaScripts es un software de planificación de recursos empresariales (ERP) y de gestión de la relación con los clientes (CRM). Este está diseñado para simplificar la administración diaria de una empresa, autónomo o pyme. El software puede gestionar desde facturas, recibos, gastos, pedidos, presupuestos y albaranes, hasta inventarios, procesos contables e informes imprescindibles.

Este programa de facturación implica una instalación libre y gratuita en PC, tablet o smartphone. La firma ofrece tanto una descarga en PC o servidor hosting, así como una versión en la nube. Ambos incluyen soporte, mantenimiento, copias de seguridad y algunos de los plugins más populares, por un precio competitivo.

Por otro lado, su integración con un e-commerce supone numerosas ventajas. Por ejemplo, la generación automática de las facturas de los asientos contables, recibos y pagos. También optimiza la gestión de stock en almacenes y realización de remesas bancarias. Además, realiza informes de impuestos, balance de situación, pérdidas, ganancias y modelos fiscales (modelo 347 y modelo 303 para la declaración trimestral de IVA), entre otras cosas.

La sincronización del ERP de facturación con la tienda online Shopeame es un servicio web que permite conectar cualquier tienda en línea con el software de facturación. Este plugin ayuda a ahorrar cientos de horas de trabajo en los e-commerce, dado que mantiene siempre a los precios e inventarios actualizados. Además, optimiza los tiempos de respuesta en cuanto a la generación de pedidos y el envío de facturas.

La prestación actúa de manera online (no funciona si está instalada en una PC), haciendo de “puente” entre FacturaScripts y el negocio digital. En ese sentido, es capaz de copiar cada pedido al programa de gestión de facturas y de descontar el stock en caso de ventas, para garantizar una cantidad real del almacén.

Por último, cabe destacar que Shopeame permite añadir una o varias tiendas PrestaShop o WooCommerce y es de uso gratuito, ya que todavía se encuentra en periodo de pruebas.