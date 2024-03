Lefebvre lanza el Memento Social 2024 con todas las novedades que afectan a trabajadores y empresas

El nuevo SMI, la revalorización de las pensiones o las nuevas normas de cotización, entre las novedades que afectan a trabajadores y empresas en 2024. La obra de Lefebvre permite conocer rápidamente las novedades y reformas legislativas del último año, así como la más reciente y relevante jurisprudencia, tanto nacional como europea Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico líder en España, ha elaborado una nueva edición actualizada del Memento Social, que recoge en un solo volumentoda la información en materia laboral y de la Seguridad Social. La obra incluye el estudio de las novedades y reformas legislativas del último año, así como la más reciente y relevante jurisprudencia nacional y europea.

Con más de 37.500 citas, el Memento Social 2024 de Lefebvre es una herramienta esencial para los profesionales del ámbito jurídico que les permite mantenerse al día de las últimas modificaciones en materia Laboral y de la Seguridad Social, así como resolver dudas de forma práctica y eficaz. Entre las principales novedades analizadas destacan el nuevo SMI en 2024, la revalorización de las pensiones o las nuevas normas de cotización. Se incluye asimismo el reciente RDL 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo y que incorpora importantes novedades en materia de procedimiento laboral.

Además, los profesionales encontrarán un exhaustivo análisis de las últimas modificaciones, entre las que cabe señalar las siguientes:

Contrato de trabajo . Novedades de la directiva sobre transparencia retributiva, la nueva Ley de Empleo, las modificaciones en las infracciones y sanciones en materia de intermediación y de discriminación de personas trabajadoras LGTBI o la ley para la igualdad real y efectiva y garantía de los derechos de las personas LGTBI.

. Novedades de la directiva sobre transparencia retributiva, la nueva Ley de Empleo, las modificaciones en las infracciones y sanciones en materia de intermediación y de discriminación de personas trabajadoras LGTBI o la ley para la igualdad real y efectiva y garantía de los derechos de las personas LGTBI. Autónomos . Novedades en la base reguladora de la jubilación a partir del 1 de enero de 2026.

. Novedades en la base reguladora de la jubilación a partir del 1 de enero de 2026. Empleados públicos. Ampliación de los permisos.

Ampliación de los permisos. Personas con discapacidad. Modificación de los baremos del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y regulación de la curatela como medida de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45%.

Modificación de los baremos del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y regulación de la curatela como medida de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45%. Teletrabajadores internacionales . Novedades en los visados y autorizaciones de residencia.

. Novedades en los visados y autorizaciones de residencia. Fomento del empleo. Nueva regulación de los incentivos a la contratación laboral.

Nueva regulación de los incentivos a la contratación laboral. Formación profesional para el empleo. Seguridad Social de los alumnos en prácticas formativas o académicas.

Seguridad Social de los alumnos en prácticas formativas o académicas. Licencias y permisos. Cambios en los permisos retribuidos por circunstancias familiares y novedades en la excedencia por cuidado de familiar.

Cambios en los permisos retribuidos por circunstancias familiares y novedades en la excedencia por cuidado de familiar. Accidentes de trabajo . Cuantías del baremo de accidentes de circulación.

. Cuantías del baremo de accidentes de circulación. Incapacidad temporal. Regulación de nuevas situaciones especiales de IT por menstruación incapacitante, interrupción del embarazo y gestación, y modificaciones en la regulación sobre el proceso de IT.

Regulación de nuevas situaciones especiales de IT por menstruación incapacitante, interrupción del embarazo y gestación, y modificaciones en la regulación sobre el proceso de IT. Desempleo . Novedades en cuanto a la protección por desempleo.

Despido objetivo. Nuevas causas de nulidad.

El Memento Social 2024 es una de las fuentes de información fiable y rigurosa que utiliza GenIA-L, la solución de Inteligencia Artificial de Lefebvre. Esta herramienta, integrada en las bases de datos NEO y QMemento, es capaz de generar resultados estructurados con conclusiones fundamentadas y precisas basándose únicamente en contenidos confiables como legislación, jurisprudencia, doctrina, formularios y los exclusivos Mementos. Más información sobre GenIA-L en genial.lefebvre.es.