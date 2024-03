AleaSoft: La información es poder, y más en el sector de la energía

En el sector de la energía, la importancia de los datos actualizados y fiables se destaca ante desafíos como el crecimiento de las energías renovables y la volatilidad de los precios. Traders, gestores de activos renovables y grandes consumidores dependen de información precisa para estrategias, mitigación de riesgos y eficiencia operativa. Los datos están en el centro de la estrategia de la Unión Europea para digitalización, energías renovables e Inteligencia Artificial En el dinámico y desafiante entorno actual del sector de la energía a nivel global, la necesidad de contar con datos actualizados y fiables se ha vuelto más crucial que nunca. Las empresas de este sector se enfrentan a un panorama en constante cambio, marcado por el crecimiento de las energías renovables, las fluctuaciones en los precios de los mercados de energía y el impacto del cambio climático en las reservas de los embalses y en la demanda para refrigeración, entre muchos otros aspectos. En este contexto, la toma de decisiones informada se ha convertido en un imperativo para la supervivencia y el éxito de las empresas del sector de la energía.

Trading de energía: la insaciable necesidad de datos

Lo primero que viene a la mente al pensar en datos y mercados de energía es el trading. Los profesionales del trading en mercados de energía dependen de información precisa para evaluar la evolución y los patrones de los mercados e identificar cambios de tendencia y nuevos patrones emergentes.

Para mantener la competitividad, es esencial ajustar las estrategias empresariales en base a datos fiables y actualizados. Los traders de energía buscar mitigar los riesgos asociados a la volatilidad y la evolución de los precios de la energía, buscando las mejores oportunidades para coberturas en los mercados de futuros.

Datos en la operativa de activos renovables

La eficiencia operativa y la gestión de activos son fundamentales en la industria energética y los activos de energías renovables no son una excepción. Los analistas necesitan datos actualizados para optimizar la producción, maximizar los ingresos, minimizar las pérdidas y garantizar un suministro constante, adaptándose a cambios en las condiciones de los mercados y del mix de generación.

Poder disponer de alertas automáticas cuando cierta variable supera o cae por debajo de un cierto umbral es una excelente herramienta que permite detectar de manera automática cambios de tendencia en el mercado u oportunidades para coberturas atractivas, por ejemplo.

Datos para los grandes consumidores

Por el lado de la demanda, también la disponibilidad de datos es muy importante, por ejemplo, para la óptima ejecución de una estrategia diversificada para la compra de energía. Para ello existen opciones a largo plazo como el autoconsumo y autoabastecimiento o los PPA, opciones a medio plazo como las coberturas en los mercados de futuros, y tampoco es descartable comprar parte de la energía en los mercados spot que son más volátiles, pero ofrecen oportunidades muy interesantes.

Para que la estrategia de compra de energía sea robusta, debe respaldarse en datos fiables y actualizados que proporcionen una visión clara de los mercados.

La digitalización del sector de la energía

En el contexto de la estrategia de digitalización y de las energías renovables impulsada por la Unión Europea, los datos desempeñan un papel fundamental en el sector de la energía, donde la transformación digital es esencial para lograr eficiencia, sostenibilidad y seguridad. La recopilación, análisis y aplicación inteligente de datos permiten una gestión más eficaz de la cadena de suministro energético, desde la generación hasta la distribución. La implementación de tecnologías avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA), aprovecha la riqueza de datos para optimizar la producción de energía, mejorar la planificación de la red y fomentar la adopción de fuentes renovables. La digitalización en el sector energético no solo impulsa la eficiencia operativa, sino que también facilita la transición hacia un sistema más sostenible y responde a los desafíos cambiantes del panorama energético global. En este contexto, los datos se convierten en el pilar fundamental para tomar decisiones informadas y estratégicas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la consecución de los objetivos climáticos establecidos por la Unión Europea.

Todo el mundo necesita datos

Más allá de los actores que participan más directamente en los mercados de energía, existen muchos otros perfiles para los que los datos actualizados y fiables son imprescindibles para el desempeño de sus funciones. Desde periodistas y comunicadores, hasta CEOs y CFOs, pasando por consultores y asesores políticos para el diseño óptimo de políticas energéticas.

En un sector de la energía en constante evolución, la disponibilidad de datos siempre actualizados, centralizados en una misma plataforma, siempre disponibles y en un formato común, no es solo un activo, sino una necesidad imperativa para las empresas del sector. Aquellas que priorizan la adquisición, análisis y aplicación efectiva de datos estarán mejor posicionadas para prosperar en un entorno cada vez más desafiante y competitivo.

Alea Energy DataBase

AleaSoft Energy Forecasting ofrece Alea Energy DataBase, una plataforma de datos online para la compilación, visualización y análisis de datos relacionados con los mercados de energía. Los datos se compilan de manera continua, lo que garantiza que estén actualizados y permite disponer de todos los datos en una misma plataforma con un mismo formato.

La plataforma también permite el análisis de datos. Desde definir la agregación temporal de los datos y la función de agregación (suma o media), el cálculo de medias móviles, o la comparación de las últimas semanas o meses. El servicio también permite la creación de alertas para cuando cualquiera de las series de datos o sus medias móviles superen o caigan por debajo de un determinado umbral.