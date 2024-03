DEMUERTE WINES ofrece varios consejos para ser un experto en vinos

Convertirse en un experto en vinos es una excelente manera de interrelacionarse en un círculo social en el que esta bebida forma parte de las reuniones.

Desde la antigüedad, el vino ha sido muy valorado por su exquisito sabor, aromas y variedad. En consecuencia, conocerlo siempre es un argumento válido para iniciar una conversación interesante.

Por esa razón, los creadores de la marca DEMUERTE WINES han detallado varios consejos para ser un experto. Con unos sencillos pasos, se podrá presentar con elegancia y conocimiento la bebida que se desee compartir.

Aprender hasta la forma de coger la copa DEMUERTE WINES es una marca exclusiva de la empresa Winery On Creations, especializada en la creación de vinos con uvas Monastrell, procedentes de Yecla. Se trata de un proyecto enfocado en la fabricación de bebidas con un alto componente artístico e imaginativo que se aprecia desde las etiquetas. Con estos vinos, han conquistado el mercado no solo de España, sino de varios países del mundo.

Como expertos, manifiestan que, para asumir el papel de un experto en vinos, todo es importante. Lo primero es saber cómo coger la copa con estilo. Lo recomendable es sujetarla por el tallo o la base, para evitar que las huellas dactilares sean visibles y arruinen la experiencia de los invitados.

Una vez vertido dentro de la copa hay que seguir los 5 pasos de la degustación del vino: observar, remover, olfatear, sorber y saborear. Es indispensable darle espacio y tiempo a cada uno de ellos para disfrutar de una experiencia multisensorial. La observación consiste en mirar con atención los regueros verticales. Las tonalidades permiten determinar si se trata de un producto viejo o joven.

La importancia de mover la copa con elegancia y usar las palabras correctas Un aspecto muy diciente de un experto en vinos es su forma de mover la copa. Es pertinente hacerlo con elegancia para lograr la mezcla perfecta del vino con el oxígeno, potenciando así su aroma y sabor. El siguiente paso es olerlo con propiedad, sumergiendo la nariz en el interior de la copa y aspirando profundamente. No es recomendable utilizar la expresión “huele a…” para describir el aroma. En su lugar, los expertos suelen usar los términos “aroma” o “paladar”.

Para saborearlo apropiadamente, hay que hacer un breve remolino con la bebida dentro de la boca. Eso sirve para que se impregnen todas las papilas gustativas. A la hora de emitir un veredicto, hay que hacer hincapié en la descripción del sabor y el gusto como dos conceptos separados. El sabor es la experiencia y el gusto se refiere a cómo interactúa la bebida con las papilas gustativas.

Un aspecto esencial que debe dominar cualquier experto es el referente a las cosechas. Si se va a ofrecer una degustación, es importante investigar las cosechas de cada una de las botellas. Hay que enfocarse en la región de donde proviene la uva usada como materia prima. Por ejemplo, en el caso de los vinos DEMUERTE WINES, la región de Yecla.