Implementar sistemas de campanas electrónicas en iglesias, con Belltron

Además de ser un símbolo de alegría, las campanas de las iglesias se utilizan para convocar a los fieles con propósitos ceremoniales, por lo que su sonido tiene una gran importancia para la comunidad.

No obstante, las enormes campanas metálicas presentan algunas desventajas en su operación y mantenimiento, por lo que muchos edificios religiosos las están reemplazando por modernos sistemas de campanas electrónicas.

En este sentido, Belltron ofrece una gran variedad de equipos que no solo pueden reproducir fielmente el sonido de una campana tradicional, sino que ofrecen una amplia gama de utilidades.

¿Cuáles son las principales ventajas de implementar sistemas de campanas electrónicas en una iglesia? Si bien las antiguas campanas metálicas de las iglesias y catedrales conservan un gran valor simbólico, su compleja instalación, sumado al costoso mantenimiento y a las dificultades para encontrar a una persona que pueda hacer funcionar este tipo de elementos, son algunos de los factores por los que cada vez más establecimientos buscan reemplazarlas. En este marco, los sistemas de campanas electrónicas son una de las mejores alternativas para mantener las antiguas tradiciones, evitando los inconvenientes antes mencionados.

De esta manera, entre las principales ventajas de estos modernos dispositivos tecnológicos, es posible mencionar la posibilidad de incrementar considerablemente las funciones de las campanas clásicas, ya que no solo simulan fielmente su sonido, sino que pueden reproducir mensajes grabados o en directo. Asimismo, la fecha y la hora de las campanadas pueden programarse fácilmente, mientras que sus baterías de reserva aseguran su funcionamiento incluso en caso de cortes de energía. Por otra parte, las campanas electrónicas no suponen una carga estructural para el edificio, lo cual facilita su conservación.

Belltron dispone de una extensa variedad de sistemas de campanas electrónicas La marca italiana de dispositivos electrónicos para iglesias Belltron se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por desarrollar soluciones alternativas e innovadoras de alta calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes. Entre ellas, se encuentran las campanas electrónicas, unos versátiles equipos que desempeñan sus funciones en modo eléctrico, reproduciendo fielmente el sonido de las campanas tradicionales. A este respecto, estos modernos sistemas, sin partes mecánicas que se pongan en movimiento, proporcionan un rendimiento óptimo a través de su difusor en forma de hongo, mediante el cual es posible difundir el sonido a 360 grados.

A su vez, las campanas electrónicas ofrecen diversas funcionalidades, puesto que pueden reproducir numerosos sonidos, señales de alerta, mensajes de voz y tonos programables, además de poder ser controlados de forma remota por medio de un dispositivo móvil.

Con más de 40 años garantizando una alta fidelidad sonora y calidad de audio y el aval de miles de iglesias y cientos de catedrales del mundo en las que se utilizan sus equipos, Belltron se ha posicionado como una de las compañías líderes en el diseño y fabricación de sistemas de campanas electrónicas.