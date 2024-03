​De dogmáticos, gilipollas y fanáticos

Hace unos días, tuve una interesante e intensa conversación con un compañero de trabajo que defendía, comentando los acontecimientos políticos de los últimos meses, la tesis de que “los españoles somos gilipollas”. Claro, esto, dicho así, presenta una vertiente vulgar ofensiva, que las más elementales normas de cortesía aconsejan evitar; pero, por otro lado, no es menos cierto que, cuando las relaciones son de confianza, la descortesía del término, por lo general, no afecta al interlocutor (en este caso a mí), y, dado, que, además, el emisor (mi compañero) realiza una generalización en la que se incluye a sí mismo en la categoría, la afrenta y el menosprecio resultan, indudablemente, minimizados, reducidos a una crítica enérgica característica del lenguaje coloquial. Lo cierto es que es difícil encontrar un término que aúne censura, contundencia y vehemencia; una sola palabra que exprese, a la vez, oposición, incomprensión, enfado y rebeldía.



El caso es que él, creo, eligió este vocablo, sobre todo, para destacar la irracionalidad que, a su juicio, guía las recientes actuaciones políticas del Gobierno en esta nueva legislatura, que, aun con todo, y siendo previsibles, han recibido un apoyo suficiente por parte de la ciudadanía para ser “cometidas”: pactos, amnistía, descoordinación, contradicciones frecuentes, abandono del interés general y el bien común, corrupción, falta de actitud democrática, escasa equidad en el reparto del dinero público, ataques a la judicatura, exhibición de un escaso nivel intelectual en la gestión y comunicación de los asuntos públicos… Todo ello, naturalmente, fue ejemplificado y glosado por mi compañero para apuntalar argumentativamente su tesis (juicios de intenciones a los jueces por parte de políticos y ministros, dócil política exterior en relación con Marruecos, cambios en el proyecto de ley de amnistía ad hoc, silencios cómplices con el segregacionismo de los castellano-hablantes, etc.).

La cuestión es que, estando yo de acuerdo en bastantes de las cosas que me planteó, incluyendo el atributo, tuve que discrepar de él tajantemente en lo que se refiere a las causas que, a su parecer, provocan esa gilipollez nacional: el dogmatismo. Mi compañero sostiene que una parte no menor de la población española, a falta de conocimiento y racionalidad, se abraza sentimentalmente al dogmatismo, que, por su naturaleza, lleva al dogmático a considerar que está en posesión de la verdad absoluta.

Ante esto yo contraargumenté planteándole que el dogmático siempre parte de un conocimiento —no de la ignorancia—, que, por influencias externas y por errores en el proceso genuinamente racional de conectar causas y efectos, en algún momento, llega a distanciarse progresivamente de la objetividad hasta llegar al sesgo y la parcialidad, que, a la postre, lo alejan de la realidad. Se trata, por tanto, de un proceso de desvío de la razón hacia la insensatez, no de una ausencia de conocimiento o de ecuanimidad de origen, a mi juicio.

Por el contrario, yo sostuve ante mi colega que tal carácter tiene por fundamento el fanatismo. El fanático político (como el hincha en el deporte) no precisa principios, conocimientos o dogmas que avalen su postura: se autojusfica dando por sentado que estar en el poder o de acuerdo con él es causa de razón. El fanático no tiene nada que argumentar, demostrar o acreditar, simplemente hace (si puede), porque su ideología es política, moral y éticamente superior al resto, y, en consecuencia, no solo se cree con el derecho de dirigir los destinos de los demás, sino de combatir hasta su destrucción el ideario de los contrarios, a quien transforma en verdaderos enemigos ideológicos de la verdad única.

La gilipollez pública y anónima, la de la gente corriente, es fruto del fanatismo, que, a menudo, responde a una necesidad sentimental de pertenencia, de integración en una familia ideológica que proporciona una identidad definitoria de la que sentirse orgulloso, un rasgo distintivo que te hace menos masa.

Sea como sea, la historia nos indica que, cuando la gilipollez se instala socialmente, la democracia, la libertad de opinión, la de pensamiento y la de acción inician un declive, que, no pocas veces, desemboca en un despeñadero que nos conduce al vacío. Esperemos que no sea el caso.