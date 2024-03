El cansancio se nos echa encima de diversas maneras: una serie de experiencias negativas puede acabar con la constancia de cualquiera; la enfermedad, el mal tiempo, las insidias, la compasión que todos sentimos, de una forma u otra, por nosotros mismos; lo lejos que se ve la meta soñada, que nos hace ser penetrados por el desánimo ante la seguridad de no alcanzarla. Cualquier motivo es bueno para dar alas al cansancio, considerar concluida la parte de aventura humana que nos ha tocado vivir, y decidir solamente "matar el tiempo" en espera de la llamada definitiva.



Pero no sólo la dificultad de alcanzar el fin, también la satisfacción por pensar en haberlo ya alcanzado, nos paraliza. "La vida no da para más; ya he exprimido todas las riquezas del vivir", podemos pensar, y resolvemos proseguir nuestra existencia sencillamente consumiendo, viviendo de rentas. Parece que no hay nada más que decir; y ni siquiera se corre el riesgo de preocuparse de las necesidades de los demás.

Y es quizá la satisfacción el enemigo más insidioso, porque nos quita el ánimo de ver el mundo de una forma nueva cada mañana, cada tarde, cada anochecer; y saborear tantas maravillas escondidas en las rugosidades de la tierra, y en los pliegues del corazón humano.

El hombre es, ciertamente, un ser vulnerable y nunca lo es tanto como cuando, en vez de enfrentarse con el riesgo de cada día, comienza a buscar refugio en cualquier esquina, a soñar con la quietud del "bunker", del "cielo artificial", del "refugio". Es entonces el momento de redescubrir el sentido hondo de esos dones con los que Dios nos ha creado: un corazón grande capaz de cualquier empresa, una inteligencia abierta para escudriñar todos los horizontes, y una amorosa libertad que nos espolea y nos empuja a arriesgar de nuevo hasta el último pálpito de nuestro corazón.