Realmente la historia es antigua. Se la inventó Hans Christian Andersen en un cuento que se hizo famoso: “El traje nuevo del emperador”. El rey estaba muy contento con el traje que le habían propuesto muy novedoso, pero todos se daban cuenta de que el rey iba desnudo. No deja de ser una broma, una tomadura de pelo, para todas aquellas personas que se engañan vilmente por pura comodidad o egoísmo.



Las cosas son como son y cada uno es como nace. Se nace hombre o mujer, y desde luego el médico cuando tiene al bebé recién nacido en sus manos no duda ni un instante en decir que es una niña o un niño. Y a nadie se le ocurre decir nada en contra. Después siempre ha habido quien ha intentado inventar otra cosa, o demostrar otra cosa. Como, por ejemplo, que el homosexual nace. Pero bien saben los médicos que no es así, y bien saben todas esas personas que intentan inventarse un género, que las cosas no son así.

Pero ahora ya no nos basamos para saber cómo son las cosas en la realidad, en la naturaleza, en lo que vemos, sino en los sentimientos. “Nos falta sabiduría, nos falta el arte de asentarnos. Vamos sin rumbo fijo, pescamos fragmentos a tientas, igual que los liliputienses perdidos ante el Gulliver de la conexión global; improvisamos la gestión de nuestra vida poniendo al volante nuestros estados de ánimo... Así nos hacemos mucho daño”.

La verdad es la concordancia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Si lo que pensamos no concuerda con la naturaleza, es mentira. Es verdad lo que concuerda con la realidad, lo contrario es egoísmo, desorden, inmoralidad.