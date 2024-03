Piezas con historia, beneficios, ventajas y comodidad de los desguaces

Comprar piezas en desguaces hace tiempo que dejó de ser una actividad de nicho para restauradores, coleccionistas y otros locos del automóvil. Solo en España, el sector de los desguaces cuenta con miles de empresas que desempeñan un papel importante en el mantenimiento y el suministro de piezas para automóviles. Y cada vez son más las personas que eligen piezas usadas por muchas razones, y avtopro.es puede ayudar a entenderlo a fondo.

Por qué las piezas viejas son mejores que las nuevas (y no solo por el precio) Por supuesto, el bajo precio de las piezas de los desguaces es un factor importante. Sin embargo, hace diez años, poca gente estaba dispuesta a rebuscar entre montañas de basura metálica para ahorrar dinero. El desguace de automóviles moderno ya no se parece ni a un desguace ni a un cementerio de coches, ahora es una empresa de alta tecnología con procesos automatizados y catálogos electrónicos. Eso significa que se obtienen solo los beneficios, sin los inconvenientes.

Sorprendente surtido: una extensa variedad de piezas de recambio como en el desguace. Se pueden encontrar originales y análogos, unidades ultramodernas para los últimos modelos y rarezas, que hace mucho tiempo ya no se producen, unidades ensambladas y cualquier accesorio para ellas.

Licencias y seguridad. Todos los desguaces españoles están obligados a cumplir las normas de calidad y a comprobar la seguridad de su mercancía, lo que no puede decirse de los mercados chinos y "grises".

Respeto al medioambiente. Con el enfoque adecuado, se puede reciclar entre el 50 % y el 70 % de un coche viejo, lo que facilita mucho su eliminación.

Cómo comprar en desguaces online (fácil y sencillo) Más arriba, se hablaba de los miles de desguaces que hay por todo el país, pero ¿quién dice que para ello hay que visitarlos?

En 2024, la gente está acostumbrada a comprarlo todo por internet y los recambios coches de segunda mano no deberían ser una excepción.

Avtopro.es es una plataforma online de compraventa de recambios que acumula el surtido de tiendas y desguaces repartidos por todo el país. Gracias a ello, se puede encontrar casi cualquier recambio del mercado, tanto original como analógico. Además, hay 2.000.000 de piezas usadas procedentes de distintos concesionarios.

Pero Avtopro.es no es solo un agregador, es sobre todo una tecnología de compra online que hace que buscar y comprar sea tan fácil como chasquear los dedos.

Búsqueda por pieza o coche: cualquier pieza en Avtopro.es, ya sea nueva o usada, se puede encontrar de diferentes maneras:

Por código de fabricante.

Por nombre/categoría de la pieza.

Fácil comunicación con el vendedor: se puede pedir una pieza con entrega y pagarla a través de la interfaz de forma sencilla, o ponerse en contacto directamente con el vendedor para hacerle una pregunta o pedirle consejo. Avtopro.es no asume la función de intermediario, es solo un mercado con herramientas cómodas.

Calificación y opiniones honestas: el sitio cuenta con un complejo sistema de evaluación de los vendedores, para que los mejores proveedores de servicios y las condiciones más favorables sean los más visibles.

Tras la aparición de este tipo de tecnologías de compra en línea, la popularidad de los concesionarios de automóviles no hace más que crecer y, con ella, la popularidad de la reutilización de piezas de automóviles. Por ahora, es una alternativa barata, asequible y respetuosa con el medioambiente.