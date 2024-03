NTT DATA y Schneider Electric unen fuerzas para impulsar la innovación de la IA en el Edge

Las dos compañías co-innovan para ofrecer una solución integral que combina Edge, 5G privado, IoT y centros de datos modulares, permitiendo la conectividad edge en cualquier lugar. La colaboración ofrece la infraestructura necesaria para dar respuesta a la demanda de aplicaciones de IA en el Edge. Las empresas colaboran con Marienpark Berlin para permitir una experiencia conectada a través de este lugar histórico NTT DATA, líder mundial en infraestructura y servicios de IT, y Schneider Electric, pionero en la transformación digital para la gestión y automatización de la energía, han presentado una co-innovación única en su categoría que permite a las empresas aprovechar el poder del edge computing. Esta alianza estratégica presenta una solución única que integra a la perfección el Edge, el 5G privado, el IoT y los Centros de Datos Modulares, proporcionando una conectividad sin precedentes y dando respuesta a las demandas computacionales de las aplicaciones de la IA Generativa implementadas en el Edge.

La solución conjunta combina el Edge as a Service de NTT DATA, que incluye capacidades Edge to Cloud, 5G Privado e IoT totalmente gestionadas, con EcoStruxure de Schneider Electric, un centro de datos modular que fusiona soluciones OT con lo último en tecnologías IT. Esta potente combinación permite a las empresas maximizar la eficiencia energética y satisfacer las demandas de computación intensiva y la visión artificial, el mantenimiento predictivo y otras aplicaciones IA en el edge.

"Hemos escuchado a nuestros clientes y sabemos que procesar la enorme cantidad de datos generados por los dispositivos edge es el futuro de la transformación digital. Por eso nos complace anunciar que tenemos la solución para superar estos obstáculos y estamos listos para liderar el camino hacia un mundo digital más conectado y eficiente. Estamos entusiasmados ante la perspectiva de lo que nuestra colaboración continua con Schneider Electric significa para el sector industrial y otros sectores", afirma Shahid Ahmed, EVP New Ventures, and Innovation at NTT Ltd.

Ahora, los clientes pueden implantar una solución completa, que incluye centros de datos en edge adaptados a la transformación digital en ubicaciones remotas y alejadas, donde la alta computación exige infraestructuras críticas, como alimentación, refrigeración, racks y sistemas especializados de gestión de IoT e IA.

Las compañías abordarán los requisitos conjuntos de los clientes en el mercado para satisfacer la creciente demanda de las organizaciones que quieren aprovechar el edge computing para dar soporte a la automatización y permitir la toma de decisiones basada en datos.

Según el informe Edge Advantage de NTT DATA, casi el 70% de las empresas están acelerando la adopción del edge para resolver retos empresariales críticos.

Con esta noticia, NTT DATA y Schneider Electric anuncian la primera implementación habilitada para el 5G Privado de un centro de datos EcoStruxure en Marienpark Berlín. Este lugar histórico se convertirá en un importante parque de innovación. El área abarca más de 30 hectáreas, y se centrará en ofrecer experiencias mejoradas de conectividad y computación para los usuarios en todo el campus.

"Los ecosistemas de innovación actuales de Marienpark dependen cada vez más de infraestructuras tecnológicas específicas. La potencia de cálculo de fácil acceso combinada con una conectividad avanzada es una cuestión clave. Necesitamos un entorno innovador con una infraestructura de este tipo para satisfacer las futuras demandas de los usuarios de nuestra comunidad", ha declarado Guido Schütte, Director Gerente de Marienpark Berlin.

NTT DATA y Schneider Electric inicialmente co-innovaron para probar el poder del 5G Privado en la Lexington Smart Factory de Schneider Electric, la primera de sus plantas en Estados Unidos en convertirse en un showcase de Smart Factory que aprovecha el 5G Privado, la conectividad IoT, el análisis Edge y el análisis predictivo para impulsar la eficiencia energética y promover los objetivos de sostenibilidad.

"Tras aprovechar la experiencia de NTT DATA con la conectividad del 5G Privado y luego maximizar las sinergias con nuestra arquitectura EcoStruxure en nuestras instalaciones, es hora de ampliar nuestra colaboración y ofrecer una solución completa a los clientes industriales", comenta Rob McKernan, Presidente del Segmento de Nube y Proveedores de Servicios de Schneider Electric. "Juntos, nuestro objetivo es ayudar a los clientes globales a adoptar dispositivos conectados, soluciones industriales especializadas y la infraestructura de computación de borde adecuada con Centros de Datos modulares para obtener información valiosa sobre los datos, particularmente en el contexto de IoT y los requisitos emergentes de IA."

La colaboración aborda los retos que plantean las aplicaciones de la industria 4.0, garantizando una conectividad sin fisuras, un gran ancho de banda y conexiones seguras de baja latencia a través de los centros de datos Edge.

"La Industria 4.0 se basa en inteligencia procesable y basada en datos suministrados en tiempo real, ya sea en una fábrica, un parque industrial, un aeropuerto o un campus de oficinas", afirma Camille Mendler, analista jefe de servicios empresariales de Omdia. "Los datos enriquecidos con IA ya representan un tercio del tráfico de red empresarial, pero dominarán las interacciones digitales en 2030. Para beneficiarse de los conocimientos de la IA, las empresas deben invertir en recursos digitales en el edfe, y en la infraestructura tecnológica que lo impulsa, ahora."

Innovaciones en el Mobile World Congress

NTT DATA y Schneider Electric han explicado su alianza de coinnovación y demostrado cómo el edge y el 5G privado están transformando las industrias el 26 de febrero en el stand de NTT DATA en el Mobile World Congress.

Acerca de NTT Ltd.

Como parte de NTT DATA, proveedor de servicios de TI de 30.000 millones de USD, NTT Ltd. es una empresa líder en infraestructura y servicios IT que presta servicio al 65% de las empresas incluidas en la lista Fortune Global 500 y a más del 75% de las incluidas en la lista Fortune Global 100. Sentamos las bases del ecosistema de redes edge-to-cloud de las organizaciones, simplificamos la complejidad de sus cargas de trabajo en entornos multicloud e innovamos en el extremo de sus entornos de TI donde convergen redes, nube y aplicaciones. Ofrecemos infraestructura a medida y garantizamos las mejores prácticas coherentes en diseño y operaciones en todos sus centros de datos seguros, escalables y personalizables. En el viaje hacia un futuro definido por software, apoyamos a las organizaciones con sus servicios de infraestructura proporcionados por plataforma. Hacemos posible un futuro conectado.