Cayman Ocean Adventures ofrece la oportunidad de visitar la playa Estrella de Mar

La playa Estrella de Mar es uno de los destinos más famosos y concurridos en Gran Caimán, en las Islas Caimán.

Se trata de un ecosistema único en el mundo donde, como su nombre lo indica, se reúne una gran cantidad de estrellas de mar. La experiencia representa una gran aventura para aquellos que solo las han visto en películas o fotos.

Este lugar es uno de los principales atractivos que ofrece la operadora turística Cayman Ocean Adventures que ofrece excursiones “de clase mundial” en este paraíso. Sus servicios integrales proporcionan experiencias con las que los visitantes construyen recuerdos inolvidables.

Vacaciones de ensueño en la playa Estrella de Mar Este balneario natural está ubicado muy cerca del sector conocido como Cape Rum y del club de yates Kaibo. Sus aguas son poco profundas y sumamente cristalinas, lo que las hace ideales para practicar el snorkeling en familia, incluso si no se tiene experiencia. De hecho, para promover el turismo familiar, recientemente instalaron allí un pequeño parque infantil con toboganes y camas elásticas.

Para avistar las estrellas de mar, las mejores horas son las de la mañana. Al comienzo de cada día, es posible avistar una gran cantidad de estrellas de mar a 60 o 90 centímetros de profundidad. Eso quiere decir que no es necesario ni siquiera sumergirse en el agua para verlas.

La visita a esta hermosa playa constituye una de las paradas de las excursiones que organiza el equipo de Cayman Ocean Adventures. Tiene dos paquetes que han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer atractivos para todas las edades. Durante los recorridos, proporcionan transporte, equipo de snorkel, hidratación y ponche de frutas. Es decir, todo lo necesario para que la atención sea integral.

¿Qué paquetes ofrece Cayman Ocean Adventures? El primero de los paquetes de esta operadora turística se denomina Aventura en Stingraycity. Incluye un paseo en barco de aproximadamente 25 minutos hasta el banco de arena Stingray City, que es famoso a nivel mundial. Los turistas también podrán nadar entre los bellos arrecifes de coral y finalizar en la paradisíaca playa Estrella de Mar.

A la segunda opción de excursiones la llaman El Gran Tour. Su paquete incluye una experiencia de buceo, visitas al Centro de Tortugas, Stingray City y Starfish Point o playa Estrella de Mar. Ambas excursiones permiten a los viajeros vivir una experiencia que les permite conocer las maravillas naturales de esta parte del mundo. Adicionalmente, adentrarse en la cultura de la gente amable que vive en este país

Por supuesto, el transporte desde el puerto de cruceros y hoteles en el área de Seven Mile está incluido. Los visitantes de habla española cuentan con la ventaja de que Cayman Ocean Adventures trabaja con personal bilingüe. Además, los barcos donde se realizan las excursiones están bien acondicionados, cuentan con baños y mucha sombra. Por eso, no hay límite de edad para viajar en ellos.