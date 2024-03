VivaGym, entrenamiento de definición muscular con las clases de Body Pump, GAP y HYROX® WOD

Hacer actividad física de manera diaria representa un beneficio cada vez más importante para la salud. Destinar, al menos, una hora para practicar ejercicios en un centro deportivo es una decisión altamente valorable y satisfactoria.

Los entrenamientos de definición muscular de VivaGym son una excelente opción, no solo para quienes desean sentirse mejor con su cuerpo, sino también para aquellos que desean recargar energías y despejar su mente de las responsabilidades de rutina.

La cadena de gimnasios conocida como VivaGym ofrece múltiples programas de entrenamiento para fortalecer cualquier zona del organismo mediante la tonificación de músculos y la pérdida de peso.

VivaGym ofrece una amplia variedad de entrenamientos de definición muscular Una de las cualidades más destacadas de VivaGym se relaciona con la amplia variedad de entrenamientos de definición muscular que ofrecen para los deportistas, entre los que destacan Body Pump, GAP y HYROX® WOD.

El Body Pump contiene ejercicios que ayudan a trabajar la fuerza y la resistencia muscular mediante discos y barras. A través de una coreografía Body Pump se obtiene un gasto calórico elevado, tono muscular y fuerza. La intensidad de esta rutina es alta y con una dificultad media.

Por su parte, el entrenamiento de definición muscular llamado GAP permite fortalecer tres grupos musculares claves; glúteos, abdominales y piernas. Se incorporan trabajos aeróbicos para reducir volumen y tonificar estas zonas del organismo que suelen verse muy afectadas a causa del sedentarismo. La intensidad de los ejercicios es media y la dificultad de la clase es baja.

Las clases de HYROX® WOD son aptas para quienes tienen una resistencia especial, ya que se combinan ejercicios de carrera, bicicleta, elíptica y remo. Se logra incorporar agilidad, fuerza y resistencia, pudiendo quemar hasta 700 calorías. Es un entrenamiento de definición muscular de alta intensidad y dificultad.

Las ventajas que hacen de VivaGym el sitio ideal para realizar entrenamientos de definición muscular No es casualidad que VivaGym sea una de las cadenas de gimnasios más populares de España, con sedes en distintas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Zaragoza y Almería.

Su popularidad ha crecido gracias a sus múltiples cualidades y beneficios. En estos gimnasios no hay permanencia mínima (la persona puede darse de baja en cualquier momento), las instalaciones son de grandes dimensiones con 7 zonas de entrenamiento y equipamiento de última generación, y hay un amplio horario de apertura, ya que se puede asistir durante la mañana, tarde o noche (un beneficio fundamental para quienes trabajan con turnos rotativos o en oficinas).

Los entrenamientos de definición muscular de VivaGym se han transformado en una filosofía de vida para miles de personas, ya que promueven la buena salud y reducen los niveles de estrés.